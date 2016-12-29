Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Kamçı, Bölge Müdürü Tevfik Işık'tan bilgi alıp fotoğrafları inceledi.

Kamçı, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek" ile Mahmud Rslan'ın "Ümran Daknes" başlıklı fotoğraflarını seçti. 

Kamçı, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu", spor kategorisinde de Bülent Doruk'un "Şenol Güneş" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Fotoğrafların çok değerli kareler olduğunu vurgulayan Kamçı, AA'yı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Bölge Müdürü Işık da ziyaret dolayısıyla Kamçı'ya teşekkür ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Anahtar Kelimeler:
VALİ KAMÇIAaFotoğraf Yarışması15 Temmuz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140