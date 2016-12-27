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Büyükşehir'den çocuklara özel

Büyükşehir Belediyesi en güzel çocuk oyunlarını Kayseri'ye getirmeye devam ediyor. Çevre Çocuk Tiyatrosu Oyuncularının rol aldığı "La Fonten Orman Mahkemesi'nde" adlı oyun Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Büyükşehir'den çocuklara özel
Kayseri'de yaşayan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri ile her hafta farklı oyunları izleme şansı buluyorlar. Bu hafta Çevre Çocuk Tiyatrosu tarafından "La Fonten Orman Mahkemesi'nde" adlı oyun sahnelendi.
Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunda insanlar tarafından yok edilen ormanlardaki hayvanların bir araya gelerek La Fonten'den yardım istemeleri anlatıldı. 
  Kurumsal Haber
 
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