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“ÇÖPÇÜLER” ŞARKISIYLA ÇÖP TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Profesörlerden bir yıldır eğitim alan Türkiye'nin ilk sertifikalı çöp toplama ekibi sokağa indi. Kep atma törenine çöp kamyonları, süpürge ve çöp kovalarıyla giden Zeytinburnu Belediyesi Çöp Toplama Ekibi, mezuniyetini Erkin Koray'ın "Çöpçüler" şarkısıyla kutladı.

“ÇÖPÇÜLER” ŞARKISIYLA ÇÖP TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Zeytinburnu'nda başlatılan "Eğitimli Personel, Sağlıklı Çevre" projesiyle sokak, mahalle ve caddeler artık daha temiz. Çöp toplama ve sokak süpürge ekibinin, geri dönüşüm ve atık toplama üzerine 1 yıldır eğitim aldığı projede, Türkiye'nin ilk sertifikalı çöp toplama ekibi kuruldu.

Sokaklar artık onlara emanet
Zeytinburnu Belediyesi ve Biruni Üniversitesi'nin hayata geçirdiği sokak, mahalle ve caddelerin daha temiz hale dönüştürülmesini amaçlayan projede çöp toplama personeli, sokak süpürge ekibi ve geri dönüşüm personeli, çevre ve atık bilinci hakkında 1 yıl boyunca Biruni Üniversitesi'nde akademisyenlerden uygulamalı ders aldı. Atıkların toplanması, çevre temizliği, kent düzeni, atık gruplarının çevreye etkileri, personelin bilgi ve maharetlerini arttırması gibi eğitimlerden geçen temizlik personeli aynı zamanda iş sağlığı ve iş güvenliği hakkında da daha donanımlı hale getirildi. Bir yılın sonunda ise mezun olmaya hak kazanan 400 temizlik personeli, kep yerine şapkalarını atarak Erkin Koray'ın unutulmaz "Çöpçüler" şarkısıyla mezuniyeti kutladı. Çöp toplama ekibi, üniversite sıralarında öğrendiklerini artık sokaklarda gösterecek.
 (Kurum haberi)
 

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çöpçüler
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