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Develi'den Halep'e 4 TIR yardım

Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve STK’ların Halep için ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyasına Develi halkı yoğun ilgi gösterdi.

Develi'den Halep'e 4 TIR yardım
Düzenlenen yardım kampanyasında toplanan malzemeler 4 TIR'a yüklendi. Yardım TIR'ları Cuma namazı sonrasında düzenlenen törene Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, Ak Parti Develi Gençlik Kolları Başkanı İsmail Kocabaş ve vatandaşlar katıldı.
Yardım TIR'ları İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak'ın yaptırdığı dua sonrasında Halep'e doğru uğurlandı.
Kurumsal Haber
 
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