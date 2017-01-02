ERÜ’LÜ BiLiM iNSANININ KEMOTERAPiNiN YAN ETKiLERi iLE MÜCADELESi Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, arıların kovanlarını kapladıkları propolis maddesini, zeytinyağında çözündürerek, etkili ve sağlıklı bir ürün haline getirdi. Ürün, hastalıklardan koruyucu destek tedavi sağlayabileceği gibi kemoterapinin yan etkilerini en aza indirgeyebilecek.

02 Ocak 2017 Pazartesi 12:17