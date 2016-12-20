Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği’nden duyarlı yaklaşım Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Talas Yolu-Erciyes Üniversitesi Kampüsü yanında gerçekleşen hain saldırıda yaralanan askerlerin yakınları için konaklama ve ihtiyaçlarını sağlamak için harekete geçti.

Birkaç gün önce yaşanan acı olay sonrası kentimize gelen yaralı askerlerin yakınlarına destek olmak için seferberlik başlatıldı. Uzun yıllardan beri ihtiyaç sahiplerine destek olma noktasında elinden geleni yapan Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği hassasiyet göstererek, terör saldırısı sonrasında yaralanan askerlerin devam eden tedavileri nedeniyle kentimize gelen yakınlarına destek olmak için çalışma başlattı.

Dernek, yaralı askerlerin yakınlarına konaklama ve diğer ihtiyaçları için destek olacak.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ



