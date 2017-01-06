İkinci mucizesini kırılan ayak bileğinde yaşadı 53 yaşındaki Ünzile Kıyı, üç yıl önce kızının kullandığı araçla 5 metreden şarampole yuvarlandı. Kazadan 10 dakika önce, kızının uyarısıyla emniyet kemerini takmış olan Ünzile Kıyı, bu sayede ölümün kıyısından döndü. Kıyı, ikinci mucizesini ise, kazada kırılan ayak bileğinin “dondurulmak zorunda kalmaması” ile yaşadığını belirtti.

Üç yıl önce ağustos ortasında yakıcı güneşin tüm parlaklığıyla göz aldığı öğle saatlerinde anne-kız İstanbul’dan memleketleri Çanakkale’ye doğru yola çıktılar. 53 yaşındaki Ünzile Kıyı, aracı kullanan kızını iki gün sonra evlendirecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyordu. Havayolu şirketinde hostes olan kızı annesinin emniyet kemerini takmamış olduğunu fark edince hemen hatırlattı ve Ünzile hanımın emniyet kemerini takmasının üzerinden 10 dakika geçmişti ki yola dökülen mıcır nedeniyle araçları 5 metreden şarampole yuvarlandı! Ana- kız hurdaya dönen araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktılar. Bagajdan fırlayan valizdeki gelinlik ve damatlık yere saçılırken düğünü için saatleri sayan Neşe Kıyı, annesinin ve kendisinin hayatta kaldığına şükrediyordu. Çevredekilerin yardımı ve ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kendisinin burnu bile kanamadı ama annesinin ayak bileği kırıldığından acil ameliyata alındı, platin ve üç vida takıldı. İki ay sonra da düğün yapıldı. Ünzile Kıyı iki değnekle katıldığı biricik kızının düğününü gördüğü için kendini çok şanslı hissediyordu. Ancak platin başına iş açmaya başladı!



İmplantı kireçlenip akınca!

Ünzile hanımın ayak bileğine takılan implant akmaya başlamış, ayağı şişmiş, ağrıları dayanılmaz, yürüyemez olmuştu. Ünzile Kıyı’nın bu kez özel bir hastanede platini çıkarıldı ancak doktorun sözleriyle şoke oldu! “Platini çıkaran doktor yerine başka bir şey koymadı ve tek çözümün ayak bileğimin dondurulması olduğunu söyledi. Yani ayak bileğimi donduracaklardı ve bu yaşta ayağımı ömür boyu hareket ettiremez olacağımı düşündükçe ddehşete düştüm!” diyen Ünzile Kıyı’nın kendi değişiyle gitmediği doktor kalmadı. Ama hepsi de aynı şeyi söylüyordu. Istırabı canına tak etmişti. Derken kızının araştırmasıyla üç ay önce rotayı Acıbadem Taksim Hastanesi’ne Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Selim Muğrabi’ye çevirdiler. Ünzile Kıyı “İkinci mucizemi yaşadım. Pek çok doktorun aksine Selim hocamız, yaşım henüz genç olduğundan beni ömür boyu ayak bileğimi hareket ettirebilmekten mahrum bırakmadı ve dondurmadan iyileştirdi. Bugün sapasağlam ayaktayım ve ameliyatın üzerinden üç ay geçmesine rağmen kendi başıma yürüyebiliyorum, şikayetlerim kalmadı” şeklinde konuştu.

Ayak bileği ömür boyu dondurulacaktı! Ama…

Ülkemizde ayak bileği kırığı ameliyatı geçiren hastaların yaklaşık yüzde 40’ında kırık esnasında kıkırdak problemi ve kireçlenme oluştuğunu belirten Dr. Selim Muğrabi, Ünzile hanımın ayak bileği ameliyatı geçirdikten sonra üstüne basamaz ve yürüyemez bir halde kendilerine başvurduğunu belirterek ‘ayağının dondurulmasına’ gerek kalmadan hastasını sağlığına kavuşturduğunu söylüyor. 10 yıl öncesine kadar kemik kırığı sonrası oluşan doku bozukluklarında ‘ayak bileği dondurma cerrahisi’nin uygulandığını belirten Dr. Selim Muğrabi “Ayak bileği dondurma cerrahisi olarak adlandırdığımız yöntemde; ayağı belli pozisyona kitleyip hastanın yaşamı boyunca ayak bileğini kullanamaz hale geliyordu. Ağrısı olmasa da artık dondurulmuş ayağını hareket ettirmesi mümkün olmuyordu. Son 10 yılda teknolojideki ve tıptaki ilerleme sayesinde bu bileği artık kullanabilmemiz mümkün hale geldi. Kalça ve diz protezlerinin aynısını ayak bileğinde de yapmaya başladık. Ünzile hanım da, ayak bileği eklemine protez uygulamamız sayesinde sağlığına kavuştu ve ayağa kalktı.” ifadelerini kullandı.

İki ayağının üzerinde sapasağlam ayakta

Dr. Selim Muğrabi, ayak bileği dondurma cerrahisi sonrası hastaların ameliyattan altı ay sonra tamamen günlük yaşantılarına dönebildiğini, istedikleri bütün hareketleri yapabilir hale geldiklerini, genç yaşta ‘ömür boyu dondurulmuş, sabit bir ayağa mahkum kalmaktan kurtulduklarını’ belirtirken, Ünzile hanım hızla sağlığına kavuşmasından büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söylüyor. Kızı Mine Kıyı da, ölümün kıyısından dönen annesinin tamamen iyileşmiş olmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Annemi tekrar yürürken hatta hiç acısız yürürken görmek benim için büyük bir mutluluk oldu” dedi.

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