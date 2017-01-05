İslamiyeti seçti “Nur”landı Kolombiyalı Blanca Milena İyigün, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Nisa Nur ismini alan kadın, Müslüman olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Müftü Güven, Kayseri'de son bir hafta içerisinde dördüncü ihtida törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Blanca Milena İyigün, yaptığı araştırmalar sonucunda hak din olarak kabul ettiği İslam’a İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in eşliğinde kelime-i şehadet getirerek ihtida etti ve Nisa Nur ismini aldı.

Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İl Müftüsü Güven, İslam Dini’nin temel esasları ile ilgili bilgiler verdi.

Müftü Güven İslamofobinin yaygınlaştığı, insanları İslam’dan uzaklaştırmak için bu dinin kötü gösterilmeye çalışıldığı bir zamanda, insanların İslam’a koştuğunu görmenin sevindirici olduğunu söyledi.

1 haftada 4. ihtida

Müftü Güven, Kayseri'de son bir hafta içerisinde dördüncü ihtida törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Son 1 hafta içerisinde Blanca Milena İyigün’ün yanı sıra, Alman vatandaşı olan Sara Bayer Melek, Darleen Maria Rıehl Didem, Romanya vatandaşı Alexandru Neagu ise İdris ismini alarak Müslümanlığa geçtiler.

“Çok mutluyum”

31 yaşındaki Blanca Milena İyigün ise sosyal medya üzerinden tanışıp evlendiği kocasının, başka ilde öğretmenlik yaptığı için yanında olamadığını belirterek, “Kocamdan ve yakın arkadaşlarımdan etkilenerek İslamiyeti seçtim” dedi.

İhtida töreni sonrasında İl Müftüsü Güven, Nisa Nur’a “İhtida Belgesi”ni ve Müslüman olduğu için Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Kerim Meali, Aile İlmihali ve İslam İlmihali hediye etti.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ











