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Kansızlık çocuklarda zeka geriliği nedeni

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, 0-2 yaş arasında görülen kansızlığın, çocuklarda zeka geriliğine neden olduğunu söyledi.

Kansızlık çocuklarda zeka geriliği nedeni
Çocuklarda kansızlığın, doğuştan ya da genetik ve sonradan beslenme yetersizliği ile ortaya çıkan kansızlık olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Kayseri Acıbadem Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, özellikle 0-2 yaş arasında görülen kansızlığın, ileride çocuğun IQ düzeyinde 5 ile 10 puan arasında geriliğe neden olacağına dikkat çekti.

Proteini etten almak şart değil
Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, bu nedenle bu dönemde beslenme ve hekim kontrolüne dikkat edilmesi önerisinde bulundu. Demir emiliminin yüksek olmasından dolayı et kaynaklı proteinin yanı sıra, ucuz takviye ilaçları ile de soruna çözüm bulunabileceğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, “Protein, yağ ve karbonhidrat dengeli biçimde alınmalıdır. Protein fazla olacak diye bir kaide olmadığı gibi illa ki etten alınması da gerekmez. Daha ucuz protein kaynaklarından da protein dengesi sağlanabilir.” dedi.

Beslenme yetersizliğine bağlı kansızlık yaygın
Sonradan beslenme yetersizliği ile ortaya çıkabilecek kansızlıkta da uzman kontrolünde yine benzer önlemler alınabileceğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, bu tür kansızlıkların sosyo-ekonomik düzey bakımdan düşük olan toplumlarda daha çok görüldüğünün altını çizdi. Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, Türkiye’de de bu tür kansızlığın yoğun görüldüğüne de dikkat çekti.

Yüzde, tırnaklarda, avuç içi ve gözde solukluk
Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, son olarak, kansızlık belirtileri ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:
“Yüz renginin soluk olması, göz mukozasındaki, tırnak yataklarındaki, avuç içlerindeki solukluk gibi kolay fark edilebilir belirtilerdir. Bunun yanı sıra, aynı yaştaki arkadaşları ile karşılaştırıldığında çocuğun daha çabuk yorulması da dikkat çekicidir. Bunlar aileye çocukta kansızlık olduğunu göstermesi açısından ciddi ipuçları verir.”
Kurumsal Haber
 
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