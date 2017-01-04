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Kayseri Tabip Odası’nda eğitim seminerleri sürüyor

Kayseri Tabip Odası tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinin bu haftaki konusu “Dermatolojik ve Akut Ürtikerli hastalara yaklaşım” oldu.

Kayseri Tabip Odası’nda eğitim seminerleri sürüyor
Prof. Dr. Mustafa Atasoy ve Doç. Dr. Kemal Özyurt tarafından verilen seminerin, Geriatri Merkezi salonun düzenlendiğini kaydeden Doç. Dr. Muzaffer Keklik, "Yapılan eğitime meslektaşlarımız tarafından yoğun ilgi gösterildi. Konularla ilgili son gelişmeler hocalarımız tarafından ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Meslektaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızın büyük ilgi gösterdiği seminerlerimiz yeni konu ve konuklarla devam edecek" dedi.
Seminerde, Prof. Dr. Mustafa Atasoy, Dermatolojik Hastalara Yaklaşım konusunda, Doç. Dr. Kemal Özyurt ise “Akut Ürtikerli hastaya yaklaşım” konularında açıklamalar yaparken, program sonrasında katılımcıların sorduğu sorulara da detaylı bir şekilde cevap verdiler. 
Kurumsal Haber
 
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