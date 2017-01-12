Kayseri’de mikrocerrahi yöntemi ile beyin ameliyatı Başağrısı bulantı kusma, nöbet geçirme şikâyetleriyle Özel Magnet Hastanesi’ne başvuran 73 yaşındaki Niyazi Duman, başarılı bir operasyonun ardından beyninde oluşan tümör ve kistin alınmasıyla yeniden sağlığına kavuştu.

Beyin tümörü tanısı konan Niyazi Duman’a 4 ay önce ameliyat önerildi ancak buna yanaşmadığı için bir süredir takibe alındı.

Başağrısı, bulantı, kusma, nöbet geçirme şikayetleriyle acil polikliniğe başvuran hasta yapılan muayeneler sonucunda mikrocerrahi yöntemi ile opera edilerek tümör ve kistin tamamı boşaltıldı.1 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınan Duman 3 gün sonra ise taburcu edildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr..Hıdır Özer, operasyonunun çok iyi geçtiğini belirterek, “Gerek çocukluklarda gerekse yetişkinlerde baş ağrısı, kusma, nöbet geçirme ve bilinç kaybı olan hastalar mutlaka beyin cerrahi doktorları tarafından muayene edilmeli, gerekli tetkikler ve müdahaleler yapılmalıdır.” dedi.

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