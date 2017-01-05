Kış aylarında bebekler nasıl giydirilmeli? Soğuk hava, sert rüzgar bebekleri birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya bırakıyor. Bu yüzden bebeklerin nasıl giydirileceği çok önemlidir. Özellikle küçük bebeklerin çok kolay ısı kaybedebilecekleri için soğuğa karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nermin Tansuğ kış aylarında bebeklerin nasıl giydirilmesi gerektiği ile ilgili bilgi verdi.

05 Ocak 2017 Perşembe 10:01