Kızılay’dan kan stokları için bağış çağrısı Türkiye genelinde yaşanan soğuk ve yağışlı havalar Kızılay’ın kan stoklarını da etkiledi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye genelinde 60 bin ünite olması gereken kan stok seviyesinin 30 bin civarına düştüğünü vurgulayarak, “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır” sloganıyla kan bağışı çağırısı yaptı.

Kış koşulları, Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını karşılamak için binlerce personeliyle hizmet veren Kızılay’ın kan stoklarını da olumsuz etkiledi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kış aylarında vatandaşların kan bağışına daha az gitmesi nedeniyle sıkıntı yaşama ihtimalinin doğduğunu kaydederek, kan stoklarında yüzde 50 oranında bir eksilme olduğunu belirtti.

Kış mevsimine kan stoklarını artırarak girdiklerini belirten Dr. Kınık, “Fakat buna rağmen alarm durumumuz devam ediyor. Zira kan uzun süre saklanabilen bir ürün değil. Biz her gün ortalama 10 bin ünite kan alıp, testlerini yapıp hastanelere sevk etmek zorundayız. Kan stoklarımız ise olağanüstü durumlar için büyük önem taşıyor. Kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle düşün kan bağışının ortaya çıkardığı açığı acil durum stoklarımızdan karşılıyoruz. Özellikle düzenli kan bağışçılarımızı bu mevsimde bir kez daha özveriye davet ediyoruz” dedi.

Kerem Kınık, Türkiye genelinde 60 bin ünite olan kan bağışı stok seviyesinin 30 bin civarına düştüğünü vurguladı. Soğuk hava şartlarının, fırtına ve kar yağışının insanların evlerinden çıkarak kan vermeye gitmesini engellediğini belirten Dr. Kınık, “Bu durum stokta azalmaya neden oldu. Ama kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kan ihtiyaçları devam ediyor. Hastanelerde ameliyatlar sürüyor” diye konuştu.

Kınık, şu çağrıyı yaptı: “Türkiye’nin bir yıllık kan ihtiyacı yaklaşık 2,5 milyon ünitedir. Biz 2016 yılında 2 milyon 100 bin ünitenin üzerinde bir kan bağışı alarak ülke ihtiyacının büyük bölümünü karşıladık. Ancak her zaman için kana ihtiyaç vardır. Kan stokumuzun daha fazla düşmesi korkusu yaşıyoruz. İhtiyaç durumunda yetersiz kalmak istemediğimiz için başta halkımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Lütfen herkes kan toplama merkezlerimize gelerek kan bağışında bulunsun. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza ihtiyaç olabilir. Bu düşünceyle hareket etmemiz gerekiyor.”

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