Kolombiyalı Blanca Müslüman oldu Kolombiyalı Blanca Milena İyigün Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. Nisan Nur ismini alan kadın müslüman olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Blanca Milena İyigün , yaptığı araştırmalar sonucunda hak din olarak kabul ettiği İslam’a İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in eşliğinde Kelime-i Şahadet getirerek ihtida etti ve Nisa Nur ismini aldı.

Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İl Müftüsü Güven, İslam Dini’nin temel esasları ile ilgili bilgiler verdi.

Müftü Güven İslamofobinin yaygınlaştığı, insanları İslamdan uzaklaştırmak için bu dinin kötü gösterilmeye çalışıldığı bir zamanda, insanların İslama koştuğunu görmenin sevindirici olduğunu söyledi.

1 haftada 4. İhtida

Müftü Güven, Kayseri'de son bir hafta içerisinde dördüncü ihtida törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Son 1 hafta içerisinde Blanca Milena İyigün’ün yanı sıra, Alman vatandaşı olan Sara Bayer Melek ismini, Darleen Maria Rıehl Didem ismini, Romanya vatandaşı Alexandru Neagu ise İdris ismini alarak Müslümanlığa geçtiler.

“Çok mutluyum”

31 yaşındaki Blanca Milena İyigün ise sosyal medya üzerinden tanışıp evlendiği kocasının, başka ilde öğretmenlik yaptığı için yanında olamadığını belirterek, “Kocamdan ve yakın arkadaşlarımdan etkilenerek İslamiyeti seçtim” dedi.

İhtida töreni sonrasında İl Müftüsü Güven, Nisa Nur’a “İhtida Belgesi”ni ve Müslüman olduğu için Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Kerim Meali, Aile İlmihali ve İslam İlmihali hediye etti.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ





