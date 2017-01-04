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Otobüste rahatsızlandı hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otobüs içinde rahatsızlanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüste rahatsızlandı hastaneye kaldırıldı
Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde hareket halindeki bir özel halk otobüsünde bulunan erkek yolcu, rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Özel halk şoförü yol üzerinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne otobüsü getirirken, yolcular da hastaneye gelerek yardım istedi. Hastanenin güvenlik görevlileri ve o sırada orada bulunan 112 ekibi, otobüse giderek rahatsızlanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra şahıs, sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İHA
 
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