Prof. Dr. Baran Bangkok’ta Türkiye’yi temsil etti Prof. Dr. Baran Bangkok’ta Türkiye’yi temsil etti

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Baran, Türkiye’yi temsilen Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşen I. Asya Ulusal Genç Bilim Akademileri Toplantısı’na katıldı.

Tayland Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Küresel Genç Akademi tarafından organize edilen toplantıya Asya’nın Ulusal Genç Akademi’lerinin yanı sıra, kuruluş aşaması devam eden genç akademilerin temsilcileri de katıldı.

Prof. Dr. Yusuf Baran toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’deki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri anlatarak, genç bilim insanları için sunulan araştırma ve eğitim imkanlarını anlattı.

Toplantının açılış konuşmasını ise Tayland Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr. Pichet Durongkaveroj ve Japonya Kabinesi’nin Bilim ve Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Yuko Harayama yaptı.

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