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Şair Çağlıkasap sevenlerini üzdü

Şair, öykücü ve matbaacı Mehmet Çağlıkasap 72 yaşında hayatını kaybetti.

Şair Çağlıkasap sevenlerini üzdü
1945 doğumlu Mehmet Çağlıkasap yolda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Öğle namazını müteakip cenazesi Camiikebir’den kaldırılan Çağlıkasap’ı çok sayıda seveni son yolculuğuna uğurladı.

Mehmet Çağlıkasap kimdir?
Aslında matbaa işçisi olan Çağlıkasap, 80’lerde kurduğu Aday Kitapları Yayınevi ile Kayseri’de çok sayıda yazar ve şairin kitabının çıkarılmasını sağlamıştır. Bu yazar ve şairlerden bazıları, Ahmet Ada, Abdülkadir Budak, Ayhan Gülsoy, Bedrettin Aykın’dır.
Mehmet Çağlıkasap bunun yanı sıra, şiirleri ve öyküleri ile de bilinmektedir. İlk şiiri Çınar dergisinde yayımlanan Çağlıkasap’ın, Bir Sevda’ya Yürümek (Şiir), İçimdeki Şeytan (Deneme) ve Yorgun (Öykü) adlı kitapları bulunmaktadır.

Kayseri’de dergiciliğin de mihenk taşlarından olan Mehmet Çağlıkasap, Ozanca, Hakimiyet Sanat ve Sanat Eki dergilerinin çıkarılmasında önemli katkılar sunmuştur.
İHA
 
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