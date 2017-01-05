Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehit aileleri ve gazilere biometrik fotoğraf desteği

Kayseri'de 25 yıldır fotoğrafçılık yapan Hasan Afşar, şehit ailelerinin ve gazilerin yeni kimlik kartlarında kullanacakları biyometrik fotoğraflarını ücretsiz çekiyor.

Şehit aileleri ve gazilere biometrik fotoğraf desteği
Yeni yıl itibariyle yeni çipki kimlik kartlarının başvurusu başladı. Kayseri'de de yeni kimlik kartına başvurmak isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine gitmeden önce biyometrik fotoğraf çektirmek için fotoğrafçılara akın etti. Kentte 25 yıldır fotoğrafçılık yapan Hasan Afşar da, şehit ailelerinin ve gazilerin biyometrik fotoğraflarını ücretsiz çekerek, destek vermek istedi. Şehit Aileleri Derneği ile görüşen Afşar, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz biyometrik fotoğraf çektiğini duyurdu.
Afşar, "2 Ocak itibariyle yeni kimlikler ve ehliyetler verilmeye başlandı. Biz de burada yeni kimlik ve ehliyetlerde kullanılan biyometrik fotoğraf çekimi yapıyoruz. Biyometrik fotoğraflara olan ilginin artmasından sonra biz de kurumumuz olarak şehit ailelerine ve gazilerimizin fotoğraflarını ücretsiz çekmek istedik. 3 gündür şehit ailelerimizin ve gazilerimizin fotoğraflarını ücretsiz olarak çekiyorum. Bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140