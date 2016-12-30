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Şehit çocuklarına diz üstü bilgisayar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan Proje dahilinde kentimiz ve ilçelerindeki şehitlerin çocuklarına diz üstü bilgisayar hediye edildi.   

Şehit çocuklarına diz üstü bilgisayar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan "Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi" projesi kapsamında Halkbank'ın desteğiyle alınan 16 dizüstü bilgisayar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programla şehit çocuklarına dağıtıldı.

Programa Vali Kamçı, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Nevzat Özer, Halkbank Bölge Müdürü Süleyman Kayan ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Vali Süleyman Kamçı, burada yaptığı konuşmasında her zaman şehit ailelerinin yanlarında olacaklarını belirterek; " Devlet ve millet olarak şehit yakınlarımızın ve çocuklarının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında maddi ve manevi desteğimiz var olduğumuz sürece ilelebet sürecek. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Projede emeği geçenleri kutluyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından, şehitlerimizin aileleri ile yakından ilgilenen Vali Kamçı, 16 adet dizüstü bilgisayarları hediye etti.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
 
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