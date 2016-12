Şehit ve gazi yakınlarının yaraları sarılıyor Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ile kırmızı yelekli 50 uzman, kentte gerçekleştirilen bombalı saldırıdan sonra asker yakınlarını bir dakika bile yalnız bırakmadı. Hain saldırının yaşandığı 17 Aralık’tan bu güne kadar 840 asker yakınına hizmet verildi.

17 Aralık’ta Kayseri’de gerçekleştirilen hain terör saldırısından sonra Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kriz masası kuruldu. Sahada görevlendirilen 50 uzman, şehit ve gazi yakınlarına, kente ulaşımından, illerine yerleşmesi, kentteki tüm ihtiyaçlarının yanı sıra psikososyal destek sağladı. Kırmızı yelekli uzmanlar, asker aileleri ile ağlamaya, onlarla gülmeye başladı.



840 şehit ve gazi yakınının ihtiyacı temin edildi

Kriz masasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, bugüne kadar 840 şehit ve gazi yakınının her türlü ihtiyacının temin edildiğini söyledi. İl Müdürü Nevzat Özer, “Bakanlığımızın temel misyon ve vizyonu yaralı ve hasarlı gönülleri tamir etmek, onlara merhem olmaktır. Bu felsefe ile İl Müdürlüğümüz ve 50 uzmandan oluşan arkadaşlarımız olayın meydana geldiği günden itibaren sahada çalışmaktayız. Uzmanların içinde sosyolog, psikolog, öğretmen arkadaşlarımız bulunmakta. Şehit ve gazi yakınlarımız ile gazilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, onlara psikososyal destek sağlamaktayız. Sayın Valimiz Süleyman Kamçı’nın bilgi ve talimatları doğrultusunda hareket ederek, asker yakınlarımızı illerine gerektiği biçimde göndermekte, onların bu anlamdaki ihtiyaçlarını da karşılamaktayız. Şu ana kadar 840’a yakın gazi ve şehit yakınımızın il dışından Kayseri’ye gelişlerini ve il dışına nakillerini sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca oteller ve ilgili hastanelere günlük taşımaları ve yönlendirmeleri de sağlanmaktadır. Ailelerimiz hizmetlerimizden dolayı çok mutlu. Devletimizin sosyal devlet anlayışı ve şefkat yüzünü onlara yansıtmak bizim temel görevimiz. Son şehit ya da gazi yakınımız taburcu olana kadar Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Onlarla ağlamaya başladık”

Sahada görevli uzmanlardan Sibel Delibaş ise, yaptıkları çalışmadan dolayı hem kendilerinin hem de şehit ve gazi yakınlarının mutlu olduğunu söyledi. Artık asker yakınları ile gönül bağı kurduklarını ve onlarla ağlayıp onlarla güldüklerini dile getiren Sibel Delibaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk günden bu yana asker yakınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. İlk gün doktorlardan çocukları hakkında öğrendiğimiz bilgileri telefon aracılığıyla aktardık. Sonrasında aile yakınlarının kente gelişlerini sağladık. O günden bu yana onların otellere ve hastaneye gelişlerinde ve buralardaki ihtiyaçlarında kendilerine destek sağlıyoruz. Uzun saatler boyunca birlikteydik, her ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalıştık. Onlar ağlarken biz de ağlamaya başladık, onlarla bir bütün haline geldik. Yabancı oldukları bir şehir hiçbir yeri bilmiyorlar, nasıl bir ihtiyaçları olacak onlar konusunda bilgi sahibi değiller, biz yardımcı olmaya çalıştık. Umarım görevimizi layıkıyla yerine getirebilmişizdir.”



“Onların desteği ile ayakta durabildik”

Patlamada yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Tarsuslu Celal Erbay’ın eşi Nergis Erbay ise, uzmanların kendilerine olan destekleri ile ayakta durabildiklerini belirtti. Nergis Erbay, “Dün Celalimin yanına gittim, gözlerini açtı, elimi tuttu. Beni sevdiğini söyledi. 'Kızını özledin mi' diye sordum, sessizce 'özledim' dedi. Benden su istedi, çok şükür çok iyi durumda. Gerçekten çok moral veriyorlar, onlar sayesinde ayakta duruyorum. Otelmiş, yemekmiş, bütün hastane de bize çok destek oluyor” dedi.



“Yaptıkları iyilikler dille tarif olmaz”

Patlamada yaralanan bir başka asker Bergamalı Furkan Özlü’nün babası Yaşar Özlü de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün desteğiyle Kayseri’ye geldiğini, ilk günden beri gördükleri ilgiden çok memnun kaldıklarını kaydetti. Yaşar Özlü, “Yaptıkları iyilikler dille tarif olmaz, bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Her şeyi karşılıyorlar, bir şey olduğu zaman anında yerine getiriyorlar. Saat başı bir derdimiz ya da ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar, devamlı başımızda dönüyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Furkan’ın durumu da gün geçtikçe iyiye gidiyor” ifadelerini kullandı.

