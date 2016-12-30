Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sokak hayvanları için yem bıraktılar

Talas Belediyesi kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bıraktı.

Sokak hayvanları için yem bıraktılar
Kış şartlarında yaban hayvanlarının en büyük sorunu olan yem ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yem takviyesi yapan Talas Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı. Her yıl yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kış mevsiminde doğada yaşayan hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yemleme çalışmalarına başlandı. Belediye olarak yaban hayvanlarına kendi doğal ortamlarına yem bırakıyoruz. Kış şartlarında aç kalan hayvanlar açısından bu çalışmalar hayati öneme sahip. Vatandaşlarımızın da kış şartlarında hassasiyetle davranmalarını ve sokaklarda yaşayan hayvanların bu zor zamanlarına yiyecek bırakarak destek olmalarını istiyoruz. Yaban hayatı yemleme çalışmalarımız belli aralıklarla rutin olarak devam ediyor” dedi.
Kurumsal Haber
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140