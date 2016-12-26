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Ülkü Ocakları'ndan Halep'e Yardım

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nca toplanan yardım malzemelerinin yer aldığı iki tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ülkü Ocakları'ndan Halep'e Yardım
Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nca toplanan yardım malzemelerinin yer aldığı iki tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halep'te yaşananlar dolayısıyla evlerinden olan mazlumların ihtiyaçları için Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nca yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde toplanan battaniye, yatak, un, çay, şeker, su, bebek bezi, bebekmaması ve hazır gıda Ülkü Ocaklarının üyeleri tarafından tırlara yüklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Ocak Başkanı Aytaç Gezici, Halep'te yaşanan zulme dikkat çekerek buna dünyanın sessiz kalmasını eleştirdi.

Gezici, yardım kampanyasına katkıda bulunan vatandaşlara ve özveri ile çalışan teşkilatlarına teşekkür etti.
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