Yeni yıla dua okuyarak girdiler Kayseri’de şehir dışı ve yurt dışından gelen vatandaşlar, yeni yıla 14 kişinin şehit olduğu otobüs durağında dua okuyarak girdiler.

17 Aralık tarihinde askerleri taşıyan özel halk otobüsüne bombalı araçla yapılan terör saldırısının olduğu Talas Bulvarı üzerindeki durağa şehir dışı ve yurt dışından gelen vatandaşlar, 2017’ye burada şehit olan 14 asker için dua okuyarak girdi. Ziyarete İzmir’den gelen Cihangir Başboyacı, “Şehitlerimizin haince katledilmiş olduğu yere gelip ziyaret ettik. Fatiha okuduk. Allah bizlere bu acıların tekrarını göstermesin, hainlere fırsat vermesin. Allah Müslüman alemine, devletimize, milletimize birlik, dirlik ve beraberlik versin. Yeni yılımızın hayırlı, uğurlu, bereketli, kazasız, belasız, barışlı, vatanımız ve milletimizin birliğine vesile olmasını diliyorum dedi.

Almanya’dan gelen Mehmet Öz ise 2017’nin bütün İslam alemine huzur getirmesini temenni ederek, “2016 yılı İslam alemi için, ülkemiz için çok kötü şeyler oldu. Allah böyle şeyler ülkemize bir daha nasip etmesin. 2017’nin başta ülkemize ve bütün İslam alemine huzurlar getirmesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Otobüs durağına gelen vatandaşlar da, şehitler için dua okuyarak karanfil bıraktı.





İHA

