Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ile kette görev yapan basın mensuplarının katıldığı törende, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenden sonra açıklama yapan Kösedağ, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Gazetecilerin her türlü zorluğa karşı mücadele verdiğini hatırlatan Kösedağ, şunları kaydetti:

"Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, yalnız biz bunu bayramdan ziyade dayanışma günü olarak görüyoruz. Ama ne yazık ki bu dayanışmayı kendi içimizde dahi sağlayamıyoruz. Kayseri'de medya camiasında problemler var. Gazetelerin, televizyonların içinde bulunduğu, maddi anlamda büyük olanaksızlıkların yaşandığı medyamız ne yazık ki her geçen yıl biraz daha zor duruma gidiyor. Merkezi ve yerel hükümetlerin bu anlamda sorunlarımıza ciddi şekilde eğilmelerini talep ediyoruz. Özellikle 15 Temmuz sürecinde Kayseri medyası başta olmak üzere Türkiye geneli medya kuruluşlarının çok iyi görev yaptığını ve medyanın da demokrasinin olmazsa olmazlarının başında geldiğini gördük. Bu anlamda, bundan sonraki süreçlerde özellikle merkezi hükümetin, sorunlarımıza daha kalıcı çözümler üretmesi, meslektaşlarımızın daha refah bir yapıya kavuşturulması için yeni çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyoruz."