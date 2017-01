2017’den ümitliyiz 2016 yılını değerlendiren Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 2017 yılından ümitli olduklarını söyledi.



2016 yılının üzücü bir yıl olduğunu kaydeden Nursaçan, "2016 yılı bizim için üzücü geçti ama bir o kadar da bir milletin tek yürek olduğunu hep beraber gördük. 15 Temmuz hain darbe girişimini elbette kınıyoruz. Aziz milletimiz vatanına, bayrağına ve namusuna nasıl sahip çıktığını 250’ye yakın şehidimiz ve binlerce yaralımız ile gösterdi. Onların hakkının ödenmesi mümkün değil. Mehmet Akif’in yazdığı İstiklal Marşı’nın bütün kıtaları 15 Temmuz’da yaşandı. Bu bir darbe girişiminin ötesinde işgal girişimiydi. Türkiye işgal edilecekti. Allah onlara fırsat vermedi. Aziz milletimizde vatanına ve devletine sahip çıktı. Allah bir daha öyle bir gün göstermesin. Zaten milletimizin de nasıl bir tepki vereceğini dünya görmüş oldu. Bizim ülkemiz Anadolu coğrafyasında ve İslam coğrafyası üzerinde de tarihe baktığımız zaman Müslüman ülkelerin lideri noktasında denge unsuru olmuştur. Birileri de bunu fark etmiş. Bundan dolayı bizi bölüp parçalamaya çalışıyorlar. Bizim uyanık olmamız gerekiyor. Bir olup, beraber olup, diri olmak durumundayız. Biz bunu fark ettiğimiz zaman elbette düşmanlarımız hedeflerini daha farklı noktaya çevirecektir. Biz 1980 anayasası ile bu memleketi idare edemeyiz. Bugün 1980 yılından kalma hangi eşyayı kullanıyoruz" dedi.



Devletin ve hükümetin aldığı kararların her zaman arkasında olduklarını kaydeden Nursaçan, "Devletimizin ve hükümetimizin aldığı kararların arkasındayız. Çok doğru ve zamanında kararlar alındı. Dünyada bir Arap baharı fulyası ile başlayan ve Müslüman öldürmeye giden bir iş oldu. Dünyada terör örgütlerini besleyip büyüttükten sonra Müslüman kimliği ile ortaya çıkarıp İslam’ı karalayan bir propaganda var. Artık milletimiz uyandı. Herkes bunun farkında. Bir insan Müslümansa insan öldüremez. İnsan öldürüyorsa, Müslüman olamaz." ifadelerini kullandı.



"KOSB’dan Dünyanın her tarafına ihracat "

Üretimde en büyük sorunun ara eleman sorunu olduğunu dile getiren Başkan Nursaçan, bu sorunun METEM ile çözüleceğini kaydetti. Nursaçan, "Üretimin olmazsa olmazları vardır. Üretimde ara eleman sorunu en büyük sorundur. Bugün bizim Kayseri’deki sanayicimiz hayırsever insanlardır. Her türü zor şartlarda, şartlar ne olursa olsun çalışırlar. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden bir tanesidir. 70 bin civarında çalışanımız var. Bin 166’ın üzerinde fabrikamız var. 2017’de de bu sayı bin 200’ün üzerine çıkacağını ümit ediyorum. Biz burada bir belediyenin verdiği hizmet neyse Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü de aynı hizmeti eksiksiz vermek için çalışıyor. Artık eskisi gibi çırak yetişmiyor. Teknik meslek liselerini memleket meselesi haline getirmek durumundayız. Ara eleman sorununda buna daha çok ihtiyaç var. Bunu eğitimle çözmemiz lazım. Biz geçtiğimiz dönemde METEM’i bakanlığımız istemiştik ama alamamıştık. Bugün geldiğimiz noktada 3 milyon metrekarede sanayici bulamazken şimdi yüzde 95 civarı doluluk oranına ulaştık. İnşallah bu yılda da yüzde 100 doluluğa ulaşırız ve üretim ile istihdama daha iyi katma değerli ürünler üretmeye gayret gösteririz. Sanayimizde ağırlıkla mobilya sektörü mevcuttur. Dünyada 300 milyar civarında mobilya ihracatı yapılıyor. Bunun 60 milyar dolarını Çin karşılıyor. Dünyada üretilen mobilyanın 4’te 1’ini Çin üretiyor. Almanya’nın ise 13 milyar doların üzerinde ihracatı var. Türkiye ise 2.2 milyar dolar ihracat yapıyor ve bunda da en büyük pay Kayseri’nindir. Birbirimize sataşarak, asli vazifemizi yapmayarak ve sanayicimizin içerisine girmeden dışarından konuşarak bunun gelişeceğine inanmıyorum. Hemhal olmak ve sorunları dinlemek lazım. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi dünyanın her tarafında ihracat yapıyor." şeklinde konuştu.



Organize sanayi bölgesine yapılacak olan fuar ve kongre merkezi hakkında bilgiler veren Nursaçan, projenin tamamlandığını kaydetti. Başkan Tahir Nursaçan, "Zor bir yoldu ve birçok şeyi başardık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile fuar ve kongre merkezi için bir arsa talebinde bulunduk. Bakanlığımızda bizim projemizi inceleyerek doğru buldu. Bizim şuanda merkez camimizin doğu cephesindeki arsayı bakanlığımız iade ettik ve bakanlığımızda bize 200 bin metrekare arsayı bize verdi. Bunun 50 bin metrekaresinde otel ve ticaret merkezi olan bir yerimiz var. Bu otelimizi yap, işlet ve devret modeliyle vermek istiyoruz. Otelimizi talip çıktığında vereceğiz. Kongre merkezimiz içinde Kültür Bakanlığı’na müracaat ettik ve teşvikimizi aldık. Bu projemizi bitirdik. Bunları yaparken de ülkemizdeki profesyonel fuar işleten işletmecilerimizden de görüşler aldık ve tasarımını yaparak projemizi bitirdik. Fuar için ortaklarımızı da netleştireceğiz. Fuar ve kongre merkezimizin ortaklarından bir tanesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Şeker Fabrikası’dır. Eğer destekler sürerse Kayseri'ye en az 3 tane fuar kazandırılabilir. Biz fuarı sadece mobilya sektörü için değil, her sektör için yapıyoruz" dedi.



Kayseri ekonomisinin ülkenin zor şartlarına rağmen geliştiğini vurgulayan KOSB Başkanı Nursaçan, "Kayseri’de 2015 yılında 1 milyar 585 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 2016 yılında ise 1 milyar 509 milyon dolarlık ihracat olmuş. Burada 70 milyon gibi düşüş var. 2016 Türkiye için zor bir yıldı. Kayseri içinde zor bir yıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde 2015 ve 2016 yılında doğalgaz kullanımında bir artış olmuş. Elektrikte de 2,55 oranında bir artış var. Doğalgaz ve elektrik kullanımı ortalamasında bir artış söz konusudur. Ülkemizin zor şartlarında Kayser'nin ekonomisi gelişmiştir. Bunlar güzel ve sevindirici hadiselerdir. Yapmamız gerekenleri yapmadan konuşarak bir yere varamayız." diye konuştu.

"GES Projesi ile kara geçtik"

Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi hakkında bilgiler veren Nursaçan, “Biz yönetime geldiğimiz zaman müdürlüğün önceki yönetimi 6 megavatlık bir güneş enerjisi santrali kurmuşlardı. Onların kurdukları santralin ilk faturasını kesmek bize nasip oldu. Baktığımız zaman temiz ve güzel enerji, kendisini de kısa zamanda amorti ediyor. Durum böyle olunca bizde bu işi devam ettirdik. Hemen 32,4 megavatlık GES yatırımına soyunduk. Müdürlüğün tarihinde rekor diyeceğimiz bir sürede başardık. İlk başta önümüze çok engel çıktı. Teşvik konusunda sıkıntılar yaşadık. Bunlara rağmen samimi olarak koştuk ve Allah’ta bizleri muvaffak etti. Kısa zamanda bu işi başardık. Şuanda Türkiye’de kurulu güç 700 megavat civarındadır. Bunun 52 megavatı Kayseri Organize Sanayi Bölgesindedir. Bu büyük bir rakamdır. Artık arsa satarak bölgemizin büyüme ihtimali kalmadı. Arsa satarak sanayicilerimize hizmet etme imkanları kısıtlıydı. Gelir getirici bir yatırım yapılması gerekiyordu. Bu santraller 5 yıl içerisinde kendisini amorti ediyor ve bize de kazandırıyor. Bizde kazandığımız parayla sanayicilerimize hizmet ediyoruz. Yap işlet devret modeliyle ortaya koyarsak belki Kayseri’deki en büyük yatırımlardan biri oldu. Eğer yap işlet devret modelini de katarsak 175 milyon TL tuttu.” ifadelerini kullandı.



"Canımızla, malımızla devletimizin yanındayız"

Sanayiciler olarak düşük faizli kredi imkanlarından faydalanmak istediklerinin altını çizen Nursaçan, şunları söyledi:

"Bankalar bugün müşteri ilişkisi içerisindedir. Sanayicilerimizde bankaların müşterisidir. Bankacılarımıza fırsatçılık yapmamalarını, devletimizin de bu yüksek faiz konusunda çalışma yapmasını istiyoruz. Türkiye’nin büyümesi için bankacılarında destek vermesi lazım. Sanayicimiz çok çalışacak. Üreterek ihracatı artıracağız. Kayseri sanayisi de kabuğunu yırtacaktır. Bizler ümit varız. Devletimiz, sanayicilerimizi düşük faizli kredi imkanlarından faydalandırsınlar. O konunun takipçisi olsunlar. Biz devlet büyüklerimizden bunu bekliyoruz. Kayseri sanayicileri olarak canımızla, malımızla devletimizin ve milletimizin hizmetindeyiz."

Başkan Nursaçan ayrıca, göreve geldikleri zaman müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren itfaiye binasının eksikleri olduğunu ve tamamını teşvik kullanarak araçlar aldıklarını kaydetti. Bölgede çalışmalarını sürdüren fabrikalarda işin uzmanları tarafından yangına müdahale eğitimi verdiklerini kaydeden Nursaçan, sanayicilerinde bu konuda tedbir almaları gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki yıl fabrikaların önüne yangın butonları koyacağız." dedi.

