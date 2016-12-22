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Adına yakışır bulvar

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde ile Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkiini birbirine bağlayan, 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Sultan Abdülhamid Han Bulvarı’nın hizmete açıldı. Melikgazi Belediyesi’nce yaptırılan bulvar Organize’ye 3. alternatif yol oldu. Yol sürücüler tarafından çok beğenildi.

Adına yakışır bulvar
Yol eğimini azaltmak için uzun bir süre kot farkı çalışması yapıldığını ve koruyucu set duvar örüldüğünü ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç1366 üretim tesisi ve 50 bin çalışanı olan Organize Sanayi Bölgesi’ne 3. alternatif yol olan Sultan Abdülhamid Han Bulvarı’nda güvenli, seri ve akışkan bir trafik sağlandığını kaydetti.

Sultan Abdülhamit Han Bulvarı’nda önce alt yapının tamamlandığını, yol kot farkının giderildiğini ve çok az eğimli bir yol olarak üstyapısının da bitirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç “Şehrimizin en önemli ana arterlerinden birisini hizmete açtık. 60 iş makinesi ile ekiplerimiz gece gündüz demeden gayretli bir çalışma sergiledi. Melikgazi Belediyesi olarak amacımız özellikle alternatifli şehir içi yolları güvenli ve seri hale getirmektir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne Osman Kavuncu ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarlarına ilaveten 3. bir yol olarak OSB 29. Cadde ile Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkiini birbirine bağlayan 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yeni bir yol açarak geleceğe yatırım yaptık. Sultan Abdülhamid Han Bulvarı yeni planlama ile Şehit Mehmet Tansel Caddesi’ne de bağlanacak. İstanbul iki kıtayı deniz altından birleştirdi Melikgazi de şehrin ekonomisine yön veren sanayi bölgesini şehir merkezine yeni bir yol açarak hem ekonomik hem de ekonomiye katkı sağladı. Şehrimize, ilçemize ve çok değerli, yüz akımız sanayicilerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.
Kurumsal Haber
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y be 8 saat önce

sayın çelik yıldırım beyazıt mh tabya cadde bitimi talas caddesine çıkan eski müdür bakkalı var oraya trafik ışıgı konması akşamları çok yogun olmaktadır belediye otobüsünden indigimiz zaman karşıya geçmekten zorlanıyoruz her an kaza olabilir dikkata alınması melikgazi kayseri

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m .k 5 saat önce

yazan arkadaşa teşekür ediyorum gerçekten o cadde üstünde baya trafik yogunlugu oluyor melihşah anayurt da o cadde üstünden gidiliyor tavlusun caddesi başlangıcı ve ya sonu eski müdur bakkalı olan cadde üzeri orada bim begendik var o caddeye ışık konması yayalar geçmekte zorlanıyor sayın mustafa çelik senden ricamız

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