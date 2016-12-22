Adına yakışır bulvar

Yol eğimini azaltmak için uzun bir süre kot farkı çalışması yapıldığını ve koruyucu set duvar örüldüğünü ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı1366 üretim tesisi ve 50 bin çalışanı olan Organize Sanayi Bölgesi’ne 3. alternatif yol olankaydetti.Sultan Abdülhamit Han Bulvarı’nda önce alt yapının tamamlandığını, yol kot farkının giderildiğini ve çok az eğimli bir yol olarak üstyapısının da bitirildiğini belirten Başkan“Şehrimizin en önemli ana arterlerinden birisini hizmete açtık. 60 iş makinesi ile ekiplerimiz gece gündüz demeden gayretli bir çalışma sergiledi. Melikgazi Belediyesi olarak amacımız özellikle alternatifli şehir içi yolları güvenli ve seri hale getirmektir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne Osman Kavuncu ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarlarına ilaveten 3. bir yol olarak OSB 29. Cadde ile Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkiini birbirine bağlayan 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yeni bir yol açarak geleceğe yatırım yaptık. Sultan Abdülhamid Han Bulvarı yeni planlama ile Şehit Mehmet Tansel Caddesi’ne de bağlanacak. İstanbul iki kıtayı deniz altından birleştirdi Melikgazi de şehrin ekonomisine yön veren sanayi bölgesini şehir merkezine yeni bir yol açarakŞehrimize, ilçemize ve çok değerli, yüz akımız sanayicilerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.