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Başkan Çelikten Baro ziyareti

üyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Barosunun yeni yönetimini ziyaret etti.

Başkan Çelikten Baro ziyareti
Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i Kayseri Adliyesi önünde karşıladı. Kayseri gündeminin yoğunluğu nedeniyle iade i ziyareti gecikmeli yaptığını ifade eden Başkan Çelik, yeni Baro Yönetimine hayırlı hizmetler temennisinde bulundu. Yeni yönetimin Kayseri'de hukuk alanında yeni çalışmalar ve atılımlar yapacağından emin olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Yapacağınız çalışmalarda yerel yönetim olarak bize düşen bir şey varsa elimizden geleni yapacağız." dedi.
Baro Başkanı Cavit Dursun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Başkan Mustafa Çelik'e Adliye çevresinde yapılan düzenlemeler nedeniyle teşekkür etti. Dursun, Adliye çevresinde yapılan düzenlemelerin büyük bir rahatlama yaşattığını kaydetti.
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