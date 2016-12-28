Beş yıldızlı okullar Büyükşehir Belediyesi'nin hayırsever katkısıyla Cırgalan Mahallesi'nde yaptırdığı Mustafa Öner İlkokulu'nun kamuoyuna tanıtımı için bir tören düzenlendi. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için beş yıldızlı okullar yaptıklarını söyledi.

Cırgalan Mahallesi'ne yaptırılan Mustafa Öner İlkokulu'nun tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kocasinan, Talas ve Bünyan Belediye Başkanları, Hayırsever Mustafa Öner, bürokratlar, vatandaşlar, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Cırgalan Mahallesi Muhtarı İbrahim Kuvvet, mahallenin okul ihtiyacının giderilmesi nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas Yılmaz da konuşmasında başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerin eğitime sundukları katkıya vurgu yaparak, "Başkanlarımız olduğu sürece eğitimde daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz" dedi. Köy Enstitüsü Mezunu bir öğretmen olduğunu dile getiren Hayırsever Mustafa Öner de eğitimin önemi üzerinde durdu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da törende yaptığı konuşmada, Kocasinan'a böyle bir eğitim tesisi yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Mustafa Öner'e teşekkür etti. Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin eğitime sağladığı katkılardan da bahsetti.



"Birlik beraberliğimiz, en büyük gücümüz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasına yaşadığımız acı olaylara değinerek başladı. Önce İstanbul'da, ardından şehrimizde ve daha sonra Suriye'deki El Bab operasyonunda çok büyük acılar yaşadığımızı ifade eden Başkan Çelik, "Pek çok vatan evladımızı şehit verdik. Sadece ailelerinin değil, hepimizin yüreği yanıyor. Fakat yaşadığımız acıya rağmen teröre inat birbirimize sıkıca sarılarak hayatı devam ettireceğiz. Terörün oyununa gelmeyeceğiz. Bir taraftan yatırımlarımıza devam edeceğiz, bir taraftan da hizmetinize sunduğumuz yatırımları kamuoyu ile paylaşacağız. Ülke olarak en güçlü olduğumuz nokta birlik ve beraberliğimiz. Konu vatan, millet, bayrak olunca görüş ayrılıklarını, ideolojik farklılıkları bir tarafa bırakarak bir araya gelmemiz en büyük gücümüzdür. Bunun en bariz örneğini 15 Temmuz'da gösterdik. 15 Temmuz sonrası yakaladığımız ruh var olduğu müddetçe dünyada hiçbir güç bizi parçalayamaz" dedi.



"Çocuklarımızın iyi yetişmesi için çalışıyoruz"

Konuşmasında öğrencilere de seslenen ve daha fazla gayret göstermelerini isteyen Başkan Çelik, "Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Bu ülkenin geleceğinin nasıl olacağının karar vericileri siz olacaksınız. Eğer dış güçlerin karıştırmaya cesaret edemediği, hainlerin barınmadığı, çok daha müreffeh bir ülkede yaşamak istiyorsanız çok daha fazla azim ve gayret göstermelisiniz. Yalnızca kendiniz için değil, aileniz, şehriniz ve vatanınız için çalışmalısınız. Bizler de sizlerin daha iyi yetişmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İşte bu okul gösterdiğimiz gayretin bir neticesidir. Bu okulun yapımında beş yıldızlı otellerde kullanılan malzemeler kullandık. Kerpiç binalardan beş yıldızlı binalara geçtik. Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri'yi her alanda kaliteli ve konforlu bir şehir yapmak için tüm yatırımcı kurum ve kuruluşlara elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında okulun yapımına katkı veren Hayırsever Mustafa Öner'e de teşekkür eden Başkan Çelik, okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tanıtım programında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise eğitime sağlanan katkının ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çok önemli olduğunu belirterek katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Cırgalan Mahallesi adına Muhtar İbrahim Kuvvet ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Hayırsever Mustafa Öner'e teşekkür plaketi sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra programa katılan öğrencilere pasta ikram etti, ardından da okulu gezdi. Sınıflarda dersleri de izleyen Başkan Çelik, öğrencilerle birlikte oturdu ve onlarla sohbet etti.

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