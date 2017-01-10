Ekrem Şimşek adaylığını açıkladı Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nde önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan seçimlerde Ekrem Şimşek aday olduğunu açıkladı. Şimşek, yönetime gelmeleri halinde bir yandan galerici esnafının sorunlarını gidermek için çalışacaklarını, diğer yandan ise özellikle alım-satımlarda yaşanacak mağduriyetin giderilmesi konusunda vatandaşın arkasında olacaklarını söyledi.

Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nde seçim heyecanı yaşanıyor. İki yılda bir gerçekleştirilen site seçimleri öncesinde adaylar birer birer meydana çıkmaya başladı.

4 aday var

Mevcut Başkan Ahmet Karslı’nın seçimlerde aday olmayacağını açıklamasından sonra Gazi Bedir, Bilal Atabey, Mehmet Kaan ve Ekrem Şimşek aday olduklarını duyurdular.

Ekrem Şimşek yeniden aday

Geçtiğimiz dönemlerde uzun yıllar site başkanlığı yapan Ekrem Şimşek bu seçimde yeniden aday olduğunu açıkladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ’ı ziyaret eden Şimşek, burada yaptığı konuşmasında tüm basın camiasının bu özel gününü kutladı.

Daha sonra yapılacak olan seçimler hakkında konuşan Ekrem Şimşek; “Sitemizdeki esnafımızın ticaretini nasıl geliştirebiliriz. Daha sonra şehrimize nasıl katkı verebiliriz. Bunun için yola çıktık.” dedi.

Birinci önceliklerinin, galericiler üzerinde oluşturulan kötü imajı düzeltmek olduğunu belirten Şimşek; “Temel amacımız esnafımızın hak ve hukukunu korumak. Aynı zamanda da tüketicimizin hakkını korumak. Genel kurulda 4 aday yarışacak. Bu da ayrı bir keyif. Adayların hepsi de hizmet etmek için uğraş vermek istiyor. Bizim siyasetle çok işimiz olmaz. Sonuçta ülkeyi de bir siyasi iktidar yönetiyor. Çeşitli söylentiler çıkıyor. Birileri bize yönlendiriyor. Bizde bunun için aday oluyoruz gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bir takım beyanatlar çıkıyor. Buna üzülüyoruz. Böyle bir şey yok. Sonuçta biz siyasi bir örgüt değiliz. Günü büyük çoğunluğunu orada geçiren insanlarız. Orada siyaset konuşulmasını istemiyoruz. Yönetimimizde Ak Partilisi de var. MHP’lisi de var. Zaten biz şehrimizin düzeni disiplini açısından bir koalisyon oluşturduk. Bunun bilinmesinde fayda görüyorum. Biz yeni bir şey başlattık. Yönetimimiz geniş tutmamızın nedenlerinden birisi disiplin kurulu oluşturmamız. Bizim sitemizden alış-veriş yaptıktan sonra sıkıntıya giren vatandaşımız mağduriyetini bir dilekçe ile sitemize ulaştırdığı takdirde mağduriyetin giderilmesi anlamında elimizden geleni yapacağız. “ diye konuştu.

Kazanan Kayseri olsun!

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah Kayseri kazanır. Seçimi kim kazanırsa kazansın birlik beraberlik içerisinde olunacağından şüphemiz yok. Size ve ekibinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nin seçimli genel kurulu 14 Ocak cumartesi günü 13.00’da site içerisinde bulunan düğün salonunda gerçekleştirilecek. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

