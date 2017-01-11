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Erciyes’te kurtarma operasyonu

Develi-Kayseri yolu Erciyes Dağı mevkisinde mahsur kalan çok sayıda aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı. 

Erciyes’te kurtarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık Kapı ile Tekir Kapı arasında tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. 

Kapanan yolu açma ve mahsur kalan araçları kurtarmak için bölgeye AFAD, itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve yol açmak için belediye ekipleri yönlendirildi. 

AA ekibinin telefonla ulaştığı mahsur kalan araç sürücülerinden Adem Demir, mesai bitiminde Develi'den yola çıktıklarını, Hisarcık Kapıya gelmeden 400 metre önce yolun kapandığını söyledi. 

Yaklaşık 2 saattir beklemede olduklarını anlatan Demir, "Belediye ekiplerini aradık. Hisarcık tarafından yolu açmaya çalıştıklarını söylediler ama biz onları göremiyoruz. Burada fırtına var. Üşüyoruz. Bir metre bile ilerleyemedik." diye konuştu. 

Öte yandan Hisarcık Kapı ile Hacılar Kapı arasında, içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç tipi nedeniyle yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve  112 Acil Servis ekipleri gönderildi.

Araç içerisinde bulunan 3 kişi yaklaşık 3 saatlik çalışanın ardından kurtarıldı. 

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