ERÜ Hastanelerinden 4 asker daha taburcu edildi Kayseri’de Cumartesi günü gerçekleştirilen hain bombalı terör saldırısı sonrası Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden tedavisi biten 4 asker daha taburcu edildi.

Dün itibariyle 18 yaralı askerin taburcu işleminin ardından, bugün de Göğüs Hastalıkları Servisinde tedavi gören Erdal Köse, Beyin Cerrahi Servisinde tedavi gören Arif Özkara, Ortopedi Servisinde tedavi gören Ufuk Uysal ile Yusuf Ergün adındaki askerler taburcu edildi.



Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 3, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde 1, Dahiliye Yoğun Bakım Servisinde 2, Ortopedi Servisinde 3, Dermatoloji Servisinde 2, Göz Servisinde 5, Genel Cerrahi Servisinde 1 ve Beyin Cerrahi Servisinde 1 asker olmak üzere toplam 18 askerin tedavisi sürüyor.



Anestezi Yoğun Bakım ile Dahiliye Yoğun Bakım Servisinde tedavisi olan 3 askerin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.