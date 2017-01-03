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ERÜ öğrencilerinden komandolara mektup

Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi tarafından başlatılan ve tüm üniversiteye yayılan “ERÜ Ordumuzun yanında: Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerine kartpostal ve mektup kampanyası” başarıyla tamamlandı.

ERÜ öğrencilerinden komandolara mektup
İİBF girişine, birçok fakülteye ve İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi yurtlarına konan kutularda toplanan mektup ve kartpostalların Komando Tugayı’na bu hafta içinde elden teslim edileceği öğrenildi.
İkinci kampanya
            Halk otobüsüne yapılan bombalı saldırı sonucu 14 askerimizin şehit onlarcasının da gazi olmasının ardından önce “Ordumuza destek” başlıklı imza kampanyası başlatılmış ve toplanan imzalar Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış’a iletilmişti. Gençlerin duyarlılığından dolayı çok teşekkür eden Albay Kırış imza dosyasını çoğaltıp bir nüshasını işçi yemekhanesine, bir nüshasını da karargah panosuna astırmıştı.
            İlk kampanyanın başarılı geçmesi, katılımın fazla olması ve gelen olumlu tepkiler nedeniyle yeni bir kampanya başlatılarak askerlerimize moral amaçlı kartpostal ve mektuplar yazılmıştı.
            (Kayseri Gündem)
 
 
 
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