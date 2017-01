FETÖ Davası'nın 3. gününde 'İstikbal' tartışması

Kayseri'de FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün 'il imamı' firari Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününün öğleden önceki oturumuna 250 kişilik Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görülmeye devam edildi.



Rahatsızlanan tutuklu sanığa duruşma salonunda müdahale

Duruşma öncesi, duruşmanın başlaması beklendiği sırada tutuklu sanık Arap Ali Aksoy rahatsızlandı. Duruşma salonuna gelen 112 ekipleri, rahatsızlanan sanığa mahkeme salonunda müdahale ettikten sonra sanık Aksoy, yeniden sanık koltuğuna geçti.



'Örgütün tasvip etmediği sigara ve kötü alışkanlıklarım var, ev ağabeyi nasıl olayım?'

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılan sanık Engin Yanık, örgütün hiçbir yapısında bulunmadığını belirterek, "Evlerinde maddi durumum olmadığı için 7 ay süre ile kaldım. Bu süre zarfında ne bir telefon hattı ne de kod ismi kullandım. Hatta örgütün tasvip etmediği sigara ve kötü alışkanlıklarım mevcuttur. Ev ağabeyliği yapmadım, sınav soru kitapçıkları dağıtmadım. Dönemin Başbakanı'na sosyal medyadan herhangi bir hakaretim söz konusu değildir" diye konuştu.



"Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı hiçbir zaman tavır almadım"

Başka suçtan tutuklu sanık Metin Çiftçi ise duruşma salonunda sorgu ve savunmasında 24 yıllık polis olduğunu ve 4.5 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek, "Ben Malatya'da görev yapıyordum, Kayseri'de suç işlemem imkansızdır. 2012'den önce Kayseri'de görev yaptım ancak suç tarihleri olan 17-25 Aralık sonrası ben Malatya'daydım. Sıtkı Baş'ı tanımam, bilmem, burada ismini duydum. Ben hiçbir zaman by lock kullanmadım. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı hiçbir zaman tavır almadım, siyaseti siyasetçilerin işi olduğuna ve demokrasiye inanırım" şeklinde konuştu.



Müşteki Arıcı: "Boydaklar sürekli baskı yaptı"

Müşteki İsmail Arıcı mahkeme huzurunda ifadesinde, "İstikbal Sucukları adı altında üretime başladığımız yıllarda, Boydaklar bize dava açtı. İstikbal'in İ'sini bile kullanamazsın dediler. Açılan davayı kaybettik, biz üretime devam edelim dedik. Sanık olduk, üretimimiz engellendi. Mimarsinan OSB'deki fason fabrikalara baskı yapmışlar. Olaylar iyice büyüdü, tıkandık kaldık. İstikbal isminin Boydaklara ait olmadığına dair 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtım ve kazandım. Daha sonra çalıştığım bankalara, et aldığım firmalara hep baskılar yapıp beni ekonomik sıkıntıya soktu. İstikbal markasını kullandım, hayatım alt üst oldu. Ben polise gidip şikayetçi oluyorum, orada sorguya ben çekiliyorum. Benim gibi binlerce mağdur var. Twitter üzerinden tehditler aldım. O zamanlar oturduğum binada komşular baskı yaptı, Boydaklar sizi şöyle yapacak, böyle yapacak diye. Eşim, oğlum hep baskı altında oldu. Vatan için ölmeye de hazırız" dedi. Bu sırada salonda FETÖ sanıklarının ve yakınlarının güldüğü görüldü.



Avukatlar arasında gerginlik yaşandı

Bir kısım sanıkların avukatı Bülent Hayri Acar, müşteki İsmail Arıcı'ya soru sormak için ayağa kalktı. Arıcı'nın twitter'dan bazı sanıkların isimlerini kısaltıp tutuklanacaklarını yazdığı belgeyi gösteren avukatın, 'Bu bilgiyi mahkeme heyeti ve üyelerinden mi öğrenmiş?' sorusu üzerine gergin anlar yaşandı. Cumhuriyet Savcısı, 'Bu söylediğiniz çok çirkin bir şey' dedi, Müşteki avukatı Bülent Mehmet Hodul da heyeti zan altında bırakan bu sözlerin zabta geçmesini istedi. Arıcı ise kendi düşüncelerini yazan tweet attığını belirtti.



Müşteki avukatından FETÖ sanıklarına soğuk duş

Daha sonra söz alan müşteki İsmail Arıcı'nın avukatı Bülent Mehmet Hodul, "Müvekkilimin panik atağı var, heyecanlanıyor. Sanık avukatının parmak sallayarak soru sorması makul ve yakışır değil. İlk kez Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği bir davaya katılıyor. Müvekkilim vatan sağ olsun dediğinde gülen sanıklar, siz her savunmanızın sonunda vatan sağ olsun dediğinizde burada kimse gülmedi, hiç gülen görmedim" deyince salon adeta buz kesti.



Memduh Boydak'tan müştekiye sorular

Tutuklu Sanık Memduh Boydak, müşteki İsmail Arıcı'ya soru sormak istediğini belirterek söz aldı. Boydak, 15 soru hazırladığını ancak 5'ini soracağını söyleyerek, "İstikbal Sucukları diye üretime başladınız. Tescil ettiğiniz isim İstikbal Osman Şaş bitişik olarak isimdi. Neden sadece İstikbal Sucukları diye TV'lerde reklam yaptınız' diye sordu. Arıcı, 8 saniyelik reklam hazırladıklarını ve sadece İstikbal Sucukları ismini sığdırdıklarını cevabı verdi. Boydak'ın 'Sokaktaki 3 yaşındaki çocuğa İstikbal'i sorsanız yatak, kanepe der. Neden İstikbal ismini tercih ettiniz? Özel bir sebebi var mı?' sorusuna Arıcı, 'Boydak koymadım ya, İstikbal koydum. İstikbal özel bir isimdir, yüzlerce markada kullanılır' dedi. 'İstikbal Markasının sahibi kendisi olsaydı ve başka birisi böyle bir şey yapsa dava açar mıydı?' diyen Boydak'a, müşteki Arıcı 'Hayır açmazdım' diye cevap verdi. Boydak'ın, dördüncü sorusunda 'Sizi arayanlara kardeş kuruluş' dediniz mi? sorusuna Arıcı, 'Kesinlikle hayır' dedi. 'O zamanlar şahsımla diyaloğa geçmeye çalıştınız mı?' sorusunu yönelten Boydak'a, Arıcı, 'Sadece ortağım gidip konuştu' diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi. Öğleden sonraki oturumda, İstanbul'dan uçakla gelecek olan hem sanık hem de müşteki olan Yılmaz Akansu'nun dinlenmesi bekleniyor.



İHA