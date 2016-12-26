Geleceğini çöpe atma Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm çalışmaları toplumun her kesiminden takdir toplamaya devam ediyor. 15 yıla yakındır başarı ile sürdürülen geri dönüşüm çalışmalarında başarının en önemli anahtarı eğitim. Bu kapsamda Melikgazi

Belediyesi’nin geri dönüşüm sloganı olan “GELECEĞİNİ ÇÖPE ATMA! “dan ilham alan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri bu ad altında bir konferans düzenledi. Konferansa Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Şefi Ramazan Aydın’ın konuşmacı olarak katıldı.



İletişim Fakültesi Nurcan Çetinkaya Konferans salonunda düzenlenen “Geleceğini Çöpe Atma” konferansına üniversite öğrencilerinin de ilgisi yoğun oldu.



Melikgazi Belediyesi’nin 15 yıldır başarı ile uyguladığı ve gerek ülkemizde gerekse Dünya’ya çalışmaların örnek ve referans olduğunu belirten Geri Dönüşüm Şefi Ramazan Aydın “Türkiye’de ilk lisanslı ayrıştırma tesisinin Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini ve şu anda elektronikten, atık yağ, pil ve plastikten, metal atıklara varıncaya kadar 10 farklı alanda geri dönüşüm çalışmasının devam ettiğini kaydetti.



Farklı olmayı ve özgün projeler ile halkın bu konuda daha duyarlı olmasını sağlayarak projenin başarı oranının yükselmesini hedeflediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm konusunda oldukça iddialı. Haftalık 3.000 binada, 100.000 dairede geri dönüşüm atıklarını sistemli bir şekilde topluyoruz. Halkımızı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızın meyvesi olarak günlük 29 ton olan ambalaj atığının içerisinde geçtiğimiz yıl %12 olan dönüştürülemeyen maddeler bu yıl % 7’ye inmiştir. Bu verilen eğitimler ve halkımızın bu konudaki duyarlılığının ne kadar arttığının en önemli göstergesidir. İlçe halkımızın göstermiş olduğu bu hassasiyet bizleri bu konuda daha yeni projeler üretmeye teşvik etmektedir.” dedi.