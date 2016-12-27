Genelkurmay Başkanı Akar'ın dayısı Rıza Maraşlıoğlu 82 yaşında hayatını kaybetti. Maraşlıoğlu'nun cenaze namazı Cami Kebir'de ikindi namazını müteakiben kılınırken, Orgeneral Akar, dayısını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze namazının kılındığı camiye gelen Akar, burada taziyeleri kabul etti. Maraşlıoğlu'nun cenazesi İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı acı gününde, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları yalnız bırakmadı.
HULUSi PAŞA’NIN ACI GÜNÜ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın dayısı Rıza Maraşlıoğlu hayatını kaybetti.
27 Aralık 2016 Salı 17:03
Genelkurmay Başkanı Akar'ın dayısı Rıza Maraşlıoğlu 82 yaşında hayatını kaybetti. Maraşlıoğlu'nun cenaze namazı Cami Kebir'de ikindi namazını müteakiben kılınırken, Orgeneral Akar, dayısını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze namazının kılındığı camiye gelen Akar, burada taziyeleri kabul etti. Maraşlıoğlu'nun cenazesi İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.