“İlk kez Erciyes’e çıkacaktık” Talas Bulvarı üzerinde yaşanan hain terör saldırısından yaralı olarak kurtulan askerlerden Ahmet Gün, “O gün ilk kez Erciyes Dağı’na çıkacaktık. Bu sevinçle kışladan ayrıldık ama kısmet olmadı” dedi. Patlamada otobüsün sol tarafta oturanlar sayesinde hayatta kaldıklarını belirten Gün, “Manzarayı görünce kurtulduğumuza sevinemedik” diye konuştu.

Geçtiğimiz cumartesi günü kentimizde 1. Komanda Tugayı’ndaki askerlerin bindiği özel halk otobüsüne Talas Bulvarı üzerinde yapılan terör saldırısından yaralı olarak kurtulan Kırşehirli Ahmet Gün, tedavi gördüğü Özel Tekden Hastanesi’nde yaşananları anlattı. Yaralı asker Gün, acı hadiseyi anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi.

O gün o olay yaşanmasaydı, önce sıcak çorba içip, daha sonra ise eğlenmek için Erciyes Dağı’na gideceklerini anlatan Ahmet Gün; “Çarşı iznine çıkmak istemiyordum. 'Çorba içmeye gideceğiz, sen gitmezsen biz de gitmeyiz' dediler. Onları kıramadım. İlk kez Erciyes Dağı'na çıkacaktık. Her çarşıya çıktığımızda önce çorba içerdik. Çarşıya çıkarken bir heves oluyor insanın içinde. Birinci otobüs tıklım tıklım doldu. İkinci otobüsü de biz doldurduk. İlk otobüse binemedik, ben arkadaşa 'İlk otobüse binelim' dedim. Ayakta gitmemek için ikinci otobüse bindik.” diye konuştu.

Kurtulduğumuza sevinemedik

Tezkeresine 3 ay kalan Ahmet Gün olay günü askerlerin dışında otobüse kimsenin binmediğini belirterek olayı şu sözlerle anlattı:

“Her hafta olduğu gibi olay günü de sabah kışlanın içinden çarşıya gitmek üzere toplu halde otobüse bindik. Araç her zaman olduğu gibi tıka basa doldu. Farklı bölüklerden arkadaşlarımız vardı. Her bölükten vardı diyebilirim. Kışladan çıktıktan sonra hiç durmadı. “Yolda durdu sivil aldı” şeklinde söylentiler var ama böyle bir şey olmadı. Patlamanın olduğu durağa geldiğinde bir tane askerimiz orada indi. Şoförle kışladan çıkmadan önce konuşmuş orada inmek için. Şoförde oraya gelince o askeri orada indirdi. Orta kapıdan indi. Bende orta kapıya çok yakındım. O arkadaşımız indikten kısa bir süre sonra, yani henüz birkaç adım atmışken çok şiddetli bir patlama oldu. İlk başta ne olduğunu hiç birimiz anlayamadık. Patlamada şehit olan kardeşlerimizin çoğu otobüsün sol tarafındaydı. Ayakta olanlarda vardı. Biz onlar sayesinde kurtulduk. Ama onları o şekilde görünce kurtulduğumuza bile sevinemedik. Benim olduğum bölükten 5 kişiydik. Bunlardan 3’ü taburcu oldu, birisi yoğun bakımda hala. Keşke böyle bir şey hiç olmasaydı. O anı yaşamak, orada olmak çök kötüydü. Gözümün önünden gitmiyor. Rabbim kimseye böyle bir şey yaşatmasın.”

Her hangi bir anormallik sezmedik

“Takip edildiğimizi anlamadık.” diyen Gün, Otobüs çok kalabalıktı ve herkes sevinçli olduğu için bağırarak konuşuyordu. Her şey her hafta çarşıya çıkarken nasılsa o günde aynıydı. Anormal bir durum gözlemlemedik. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu. Otobüs şoförüyle ilgili benim dikkatimi çeken bir şey olmadı. Çünkü her zamanki gibiydi her şey. Zaten her hafta değişik birisi geliyordu. Nedir, ne değildir bilmeden her hangi bir yorum yapmak, günahını almak doğru olmaz”

Uzman Çavuş olabilmek için Ankara’ya gitmiş

Ahmet Gün, Jandarma uzman çavuşluk mülakatına katılmak üzere 8 aralık tarihinde Tugay Komutanlığı’ndan ayrılarak Ankara’ya gittiğini, olaydan birkaç gün önce ise yeniden Zincidere'deki bölüğüne döndüğünü anlattı.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ