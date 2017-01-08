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KAYSERİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri, Kırşehir ve Sivas'ın bazı ilçelerinde tüm, bazılarında ise taşımalı eğitim verilen okullarda yarın eğitim öğretim yapılmayacak.

KAYSERİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri, Kırşehir ve Sivas'ın bazı ilçelerinde tüm okullarda, bazılarında ise sadece taşımalı eğitim yapılanlarda yarın eğitim öğretime ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Akkışla, Felahiye, Develi, Tomarza, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Sarıoğlan ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitim öğretim yapılmayacak.Kayseri'de soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada  
Kayseri’nin bazı ilçelerinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Bazı ilçerde ise sadece taşımalı eğitim yapan okullarda tatil olduğu belirtildi. 9 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların tatil olduğu ilçeler Akkışla, Felahiye, Tomarza, Develi, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde 1 gün arayla eğitime ara verildi ve okullar tatil edildi.

Taşımalı Eğitim Nedir


Kar yağışı nedeniyle 09.01.2017 tarihinde 1 (bir) gün tatil edilen ilçeler;
İlçe Adı     Durumu
Akkışla TATİL
Bünyan TATİL
Develi TATİL
Felahiye TATİL
Hacılar Eğitim-öğretime DEVAM
İncesu Eğitim-öğretime DEVAM
Kocasinan Taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil
Melikgazi Taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil
Özvatan TATİL
Pınarbaşı TATİL
Sarıoğlan PALAS hariç taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil
Sarız TATİL
Talas Taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil
Tomarza TATİL
Yahyalı Eğitim-öğretime DEVAM
Yeşilhisar Eğitim-öğretime DEVAM

KAYSERİ GÜNDEM

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bahattin 1 saat önce

alıcam haksızlık :( yürüyenlere haksızlık

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Fatih Erkan 31 dakika önce

İldemde lapa lapa kar var vali bey ben 50 dakika yolu -5 derecede gidip üstüne 10 dakika karın altında yürüyüp okula nasıl gidiyim saçmalamayın lütfen

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yusuf 30 dakika önce

Ben talastan okul için belsine gidiyorum ve bir cok tanidigim da boyle gidiyor ve ildemden belsine gelen insanlar var o nasil olacak o zaman haksizlik

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hamzacan 1 saat önce

Biz melikazide oturuyoz ve okul cok uzak hem kar 15 cm gecti

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Ozlem 1 saat önce

Talasta okullar tatilmi daha aciklamali lutfen

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Betül Şahin 59 dakika önce

Lütfen Vali Amca tatil yap Kayseri'yi . Çünkü Orhan Amca hemen tatil yapıyordu . Ben o düzene alıştım . Benim için okula gitmek zor oluyor.İyi kalpli birine benziyorsun . Bize kıyamassın herhalde...
Seni seven Betül Şahin

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Münir 53 dakika önce

talas dan çarşıya giden öğrenciler içindemi tatil ?

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Hilal 50 dakika önce

Okul tasitlilar icin tatilmis boyle sacmalik olmaz otobusle gidenler ne yapsin. İyice sacmaladilar

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