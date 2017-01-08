KAYSERİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri, Kırşehir ve Sivas'ın bazı ilçelerinde tüm okullarda, bazılarında ise sadece taşımalı eğitim yapılanlarda yarın eğitim öğretime ara verildi.
Kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Akkışla, Felahiye, Develi, Tomarza, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Sarıoğlan ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitim öğretim yapılmayacak.Kayseri'de soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada
Kayseri’nin bazı ilçelerinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Bazı ilçerde ise sadece taşımalı eğitim yapan okullarda tatil olduğu belirtildi. 9 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların tatil olduğu ilçeler Akkışla, Felahiye, Tomarza, Develi, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde 1 gün arayla eğitime ara verildi ve okullar tatil edildi.
Taşımalı Eğitim Nedir
Kar yağışı nedeniyle 09.01.2017 tarihinde 1 (bir) gün tatil edilen ilçeler;
İlçe Adı Durumu
Akkışla TATİL
Bünyan TATİL
Develi TATİL
Felahiye TATİL
Hacılar Eğitim-öğretime DEVAM
İncesu Eğitim-öğretime DEVAM
Kocasinan Taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil
Melikgazi Taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil
Özvatan TATİL
Pınarbaşı TATİL
Sarıoğlan PALAS hariç taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil
Sarız TATİL
Talas Taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil
Tomarza TATİL
Yahyalı Eğitim-öğretime DEVAM
Yeşilhisar Eğitim-öğretime DEVAM
KAYSERİ GÜNDEM
alıcam haksızlık :( yürüyenlere haksızlık