KAYSERİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri, Kırşehir ve Sivas'ın bazı ilçelerinde tüm okullarda, bazılarında ise sadece taşımalı eğitim yapılanlarda yarın eğitim öğretime ara verildi.



Kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Akkışla, Felahiye, Develi, Tomarza, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Sarıoğlan ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitim öğretim yapılmayacak.Kayseri'de soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada

Kayseri’nin bazı ilçelerinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Bazı ilçerde ise sadece taşımalı eğitim yapan okullarda tatil olduğu belirtildi. 9 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların tatil olduğu ilçeler Akkışla, Felahiye, Tomarza, Develi, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde 1 gün arayla eğitime ara verildi ve okullar tatil edildi.



Kar yağışı nedeniyle 09.01.2017 tarihinde 1 (bir) gün tatil edilen ilçeler;

İlçe Adı Durumu

Akkışla TATİL

Bünyan TATİL

Develi TATİL

Felahiye TATİL

Hacılar Eğitim-öğretime DEVAM

İncesu Eğitim-öğretime DEVAM

Kocasinan Taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil

Melikgazi Taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil

Özvatan TATİL

Pınarbaşı TATİL

Sarıoğlan PALAS hariç taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil

Sarız TATİL

Talas Taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil

Tomarza TATİL

Yahyalı Eğitim-öğretime DEVAM

Yeşilhisar Eğitim-öğretime DEVAM



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