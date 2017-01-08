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KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL

Kayseri’de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilçede okullar tatil edildi. İşte tatil edilen o ilçeler.

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL

Kayseri'de soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada Kayseri’nin bazı ilçelerinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

9 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların tatil olduğu ilçeler Akkışla, Felahiye, Tomarza, Develi, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde 1 gün arayla eğitime ara verildi ve okullar tatil edildi.

Kar yağışı nedeniyle 09.01.2017 tarihinde 1 (bir) gün tatil edilen ilçeler;

İlçe Adı Durumu
Akkışla TATİL
Bünyan TATİL
Develi TATİL
Felahiye TATİL
Hacılar Eğitim-öğretime DEVAM
İncesu Eğitim-öğretime DEVAM
Kocasinan Taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil
Melikgazi Taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil
Özvatan TATİL
Pınarbaşı TATİL
Sarıoğlan PALAS hariç taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil
Sarız TATİL
Talas Taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil
Tomarza TATİL
Yahyalı Eğitim-öğretime DEVAM
Yeşilhisar Eğitim-öğretime DEVAM

Kayseri Gündem

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