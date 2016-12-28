Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri gazisine ziyaret

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanlığı üyeleri, Kayseri’deki terör saldırısında yaralanan Yusuf Ergün'ü ziyaret etti.

Kayseri gazisine ziyaret
Ziyarete; Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül beraberinde Başkan Yardımcısı Murat Öztürk, Gaziler Yavuz Erzincanlı, Yaşar Arslan, Muhammed Saylanlar, Muhsin Güler ve Şehit oğlu Selim Karslı katıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazi Yusuf Ergün, Başkan Recep Akgül'e ve Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Patlama günüyle alakalı anılarını paylaştı.
Dernek Başkanı Recep Akgül ise konuşmasında, “Allah sizlerden razı olsun. Ne mutlu sana ki gazi oldun. Seni doğurup büyüten anne ve babandan Allah razı olsun ki, vatana ve milletimize layık bir evlat yetiştirmişler. Bizler millet olarak her zamankinden daha çok kenetleneceğiz. Bir ve beraber olacağız.” dedi.
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140