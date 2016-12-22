Öğrencilerden teröre anlamlı tepki

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bulunan Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri, 14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin yaralandığı saldırı protesto etmek için özel bir koreografi hazırladı.
"Şehitler Ölmez" yazısını oluşturan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı klip, sosyal medyada paylaşıldı.
Öğrencilerin hain terör saldırısına gösterdiği tepki, sosyal medyada takdir ile karşılandı.
AA
"Şehitler Ölmez" yazısını oluşturan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı klip, sosyal medyada paylaşıldı.
Öğrencilerin hain terör saldırısına gösterdiği tepki, sosyal medyada takdir ile karşılandı.
AA