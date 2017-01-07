Sömestrede Erciyes'e yoğun ilgi

3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak olan sömestre tatili, aileler ve öğrenciler için keyifli bir kaçamağa dönüşürken, Erciyes Kayak Merkezi rezervasyonlarını doldurmaya başladı. Türkiye'nin merkezinde bulunan ve İstanbul'a 1 saat uzaklığıyla dikkat çeken Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlere en iyi imkanlarda kayak keyfi sunuyor. İster 2200 metredeki muhteşem dağ otellerinde, istenirse de şehir merkezindeki global marka otellerde konaklama ve Kayseri'nin 6000 yıllık medeniyet tarihini görme imkanı Erciyes'i en cazip kayak merkezi haline getiriyor.

Kayak sporuna yeni başlayanlar için Erciyes A.Ş. bünyesindeki Snow Academia Kayak Okulu'na ait müstakil eğitim alanı, kısa süreli eğitimleriyle misafirlerine temel kayak derslerini vererek en iyi imkanlarda kayak deneyimi yaşatıyor. Erciyes Dağı, ağaçsız olması sebebiyle güvenli kayak yapma olanağına sahip olmasının yanı sıra, kayak merkezinde bulunan ve sürekli devriye gezen 25 kişilik Pist Güvenlik Ekibi ile de üst düzeyde misafir güvenliği sağlıyor. Kış sporları için profesyonellerin de tercih ettiği Erciyes Kayak Merkezi, snowboard ve snowkite sporları için esintili ve ağaçsız pistleriyle Alpler'den daha avantajlı bir konuma sahip.

Kayseri şehir merkezine duble yol konforunda gidiş geliş imkanı sunan Erciyes Kayak Merkezi, Kapadokya'ya olan 45 dakikalık yakınlığı ile sömestre tatilinde hem doğa hem kültür turuna çıkmak isteyenlere alternatif olacak. Ayrıca misafirler Kayseri şehir merkezinde ve Talas'ta tarihi mekanları keşfederken, alışveriş yapma fırsatı da bulacak.



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