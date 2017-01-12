Sorumluluğumuzun farkındayız Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Psikolojik Danışman Nevzat Özer, kurum olarak toplumun birçok kesimine hitap ettiklerini söyleyerek, “Bu konuda ne denli ağır sorumluluklar aldığımızın farkındayız.” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından personele yönelik ‘Zor Çocuklarla Baş Etme Yöntemleri’ konulu bir konferans gerçekleştirildi. Müdürlüğün konferans salonunda yapılan programa Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünden Dr. Ayşe Irmak ve Dr. Zeynep Müshil Şan konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Nevzat Özer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın toplumda örselenmiş, şiddet görmüş, ihmal veya istismara uğramış vb. nedenler ile normal yaşamını sürdüremeyen çocuk ve yetişkinlere hizmet verdiğini hatırlatarak, “Bu hizmetler kuruluşlarımızda çalışan meslek elemanı, bakım personeli, hizmetli vb. kişiler eli ile verilmektedir. Hizmetlerimizin kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi için personelimizin eğitim ve motivasyonları önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaçla 2017 yılında Müdürlüğümüz personeline yönelik ayda iki kez olmak üzere hizmet içi eğitim planlaması yapılmış olup, bunlardan ilki konferans salonumuzda gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İlk ‘Zor Çocuklarla Baş Etme Yöntemleri’ konusu işlenmiştir. Eğitimimize meslek elemanı ve bakım personelinden oluşan 144 kişi katılımda bulunmuş olup başarı ile sonlandırılmıştır.” ifadelerini kullandı. Özer bu eğitimlerin yıl boyunca devam ettirileceğini sözlerine ekledi.

Özer’in açılış konuşmasının ardından ERÜ öğretim elemanları Dr. Ayşe Irmak ve Dr. Zeynep Müshil Şan ‘Zor Çocuklarla Baş Etme Yöntemleri’ konulu sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumların ardından soru-cevap kısmına geçildi.

Programın sonunda Nevzat Özer konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Haber: Bünyamin Gültekin



