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"Alamut Kalesi" beğenildi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Alamut Kalesi" adlı oyun Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Oyunda 11. Yüzyılın sahte peygamberi Hasan Sabbah ve Haşhaşiler anlatıldı.

"Alamut Kalesi" beğenildi
   Betül Odabaşı Törk'ün yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Zafer Kayaokay'ın yönettiği "Alamut Kalesi" adlı oyun Kayserili tiyatro severlerle buluştu. Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı tarafından sahnelenen oyun özellikle kostümleriyle dikkat çekti.
   Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen ve büyük ilgi gören oyunda, Hasan Sabbah'ın insanların inançlarını kullanarak bir grubu intihar suikastçısı haline getirmesi ve Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı darbe yapmaya çalışması anlatıldı. (Kurumsal haber)
 
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