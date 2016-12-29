Anasan’dan 15 Temmuz şehitleri için dev organizasyon Kısa adı ANASAN olan Anadolu Sanatçılar Birliği yarın dev bir organizasyon gerçekleştirecek. “Ozan Dilinden, Sazın Telinden: 2. Kurtuluş Savaşı ve Şehitlerimiz” isimli programda 15 Temmuz şehitleri anılacak. Yarın (30 Aralık Cuma) saat 18:00’de Yoğunburç Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek program cumartesi aynı yer ve saatte tekrarlanacak.

Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda ozan, şair, yazar ve sanatçının katılacağı programla ilgili bir açıklama yapan Anasan Başkanı Sabit İnce, “Kültür Bakanlığı desteği ile yapacağımız programa katılım ücretsiz olup, herkesi bekliyoruz.” dedi.

İnce, programa katılacak ozan, sanatçı, şair ve yazarlar hakkında da bilgi vererek; hem 15 Temmuz hain kalkışmasını unutturmayacaklarını, hem de Kayseri ve tarihi değerlerimizin daha geniş kitlelere tanıtımının yapılmış olacağını söyledi. İnce, gelen misafirlerin çoğunun gazeteci, yazar ve tv programcılarından oluştuğundan gittiklerinde Kayseri'nin tanıtımına büyük katkıları olacağını, yazılar ve şiirler yazacaklarını da belirtti.

Katılacak sanatçılar;

Sabit İnce (Şair, yazar, gazeteci-Kayseri), Mustafa Ceylan (Şair, yazar, araştırmacı-Antalya), Gülnare Sadık (Azerbaycan-Şair), Dr. Arif Albayrak (KKTC-Şair, milletvekili), Mustafa Bozkurt (Şair, araştırmacı-Kayseri), Erdal Oğuz (Şair-Kayseri), Salih Zeki Çelebi (Şair-Kayseri), Nazende Demirel (Şair, Eleştirmen-Kayseri), İbrahim Budak (Aşık Haddadi, Şair, Ozan-Kayseri), Faruk Gökbulut (Şair, araştırmacı-Mersin), Mehmet Güven (Şair-İzmir), Ali Sabri Eyüp (Erbil/Kuzey Irak-Şair), Asım Yekeler (Şair, yazar, araştırmacı-İstanbul), Ramazan Kabaktepe (Şair-Sivas), Süleyman Akbaş (Şair, ozan-Kayseri ), Mehmet Türkmen (Şair-Sivas), Cemal Toptaş (Dost Cemali, Şair, ozan-Sivas), İsmail Kara (Ozan, şair-Ankara), Harun Yiğit (Şair, yazar-Konya), Adem Kozanoğlu (Şair-Kayseri), Orhan Topuz (Sanatçı-Yozgat), Ramazan Oktay (Ozan-Niğde), Emrah Bekçi (Yazar-Giresun), Aşık Mustafa Serdali (Ozan-Erzurum) (Kayseri Gündem)

