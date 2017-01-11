BÜYÜKŞEHİR'DEN KAYSERİ İÇİN TANITIM ATAĞI

Mustafa Çelik, Kayseri'deki basın mensuplarıyla Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Harikalar Sofrası'nda bir araya geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazetecilerle kahvaltıda buluşan Başkan Çelik, burada önemli açıklamalar yaptı. Sözlerine gazetecilerin gününü kutlayarak başlayan Çelik, basın mensuplarının toplumun bilinçlenmesi anlamında yaptıkları çalışmaların bu mesleği kutsal kıldığını belirtti. Gazeteciliğin ne denli önemli olduğunun 15 Temmuz sürecinde görüldüğünü vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, bu süreçte gösterdikleri tavır nedeniyle Kayseri basınına teşekkür etti. Başkan Çelik, "Yol gösterici, ufuk açıcı, doğru eleştiren, ülke ve şehir çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde tutan, işini iyi yapan tüm gazetecilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.Çelik, Kayseri'nin pek çok değeri bulunduğunu ancak yeterince tanınmadığını belirterek bu eksikliği gidermek için başlattıkları çalışmaları anlattı. Birçok şehrin gıpta ile baktığı bir şehir olduğumuzu ifade eden Başkan Çelik, "5 bin yıllık bir medeniyet üzerinde yaşıyoruz. Yüzlerce tarihi eserimiz, Allah vergisi Erciyes'imiz, hepsi birbirinden güzel doğal güzelliklerimiz var. Kapadokya'nın başkentiyiz. Lezzetli ve zengin bir mutfağımız, Mimar Sinan, Seyyid Burhaneddin gibi önemli değerlerimiz, güçlü müteşebbislerimiz var. Bunlara rağmen hak ettiğimiz algıyı oluşturamıyoruz. Şehri yönetmek ve bu şehrin kaygısını çekmek sadece fiziki yatırımlarla olmuyor. Bu anlamda Kayseri'yi en tanınmış şehirlerden birisi yapmak için çalışmalara başladık. Bu şehri hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Bunun için ortak akıl toplantısı yaptık. Valilik ve ilgili olabileceğini düşündüğümüz tüm kurumları davet ettik. Profesyonel bir firma ile çalışıyoruz. Bir yol haritası belirleyerek çalışmalara başladık. Şunun unutulmaması gerekir ki, şehrin marka değerini artırırsanız, şehirdeki ürünlerin tamamının marka değerini artırırsınız. Amacımız en çok tanınan ilk 5 şehir arasına girebilmek…" dedi.Tanıtım çalışmalarına çeşitli şehirlerde anket yaparak Kayseri'nin zihinlerde nasıl algılandığını tespit ederek başladıklarını dile getiren Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle bir ürünün pazardaki algısını doğru ölçmek gerekir. Bu anlamda kent merkezi ve çevre illerde Kayseri algısı ve insanların seyahat alışkanlıklarını belirlemek için kamuoyu araştırması başlattık. Ayrıca büyük şehirlerde Kayseri denince akla ne geldiğini öğrenmek için anket çalışması yapıyoruz. Kayseri'nin diğer illere göre avantaj ve dezavantajlarını belirliyoruz. Bunların yanı sıra şehir içi ve şehir dışında şehirden beklentileri tespit için araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalarla birlikte şehrin logosu için çalışmalar başladı. Tüm bu datalar kent kimliğini oluşturacak. Bu çalışmalar birkaç yıl sürecek. Kurumsal kent kimliğinin oluşmasıyla, kent mobilyaları, duraklar, levhalar buna uygun hale getirilecek. Bu arada promosyon ve tanıtım ürünleri yapmaya başladık."Kayseri'nin tanıtılmasına yönelik ilk ürün olarak "Şehir Kültür Sanat" dergisini çıkardıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, derginin ilk sayısını basın mensuplarına tanıttı. Kaliteli ve birinci sınıf bir dergi hazırladıklarını vurgulayan Başkan Çelik, "Doğru ürünü doğru ürünlerle tanıtmak için kaliteli materyaller hazırlayacağız. Dergimiz de bunlardan biri. Belediye ya da propaganda dergisi değil. Benim tek fotoğrafım var. O da sunuş yazısında. Yani seçim odaklı değil şehir odaklı bir dergi. İlk etapta 15 bin adet basıldı. Şehirde insan yoğunluğu bulunan yerlere dağıtacağız. Ayrıca şehirlerarası otobüslerde de bu dergimiz olacak. Derginin ikinci sayısı İngilizce olarak da çıkacak ve otellerin odalarında bulunacak. Yurt dışı elçiliklerimiz ve konsolosluklara da göndereceğiz. 'Derdiniz varsa derginiz olur' sloganı ile aylık çıkaracağımız bu derginin yanı sıra 'Düşünen Şehir" adıyla araştırma yazılarının bulunacağı üç aylık entelektüel bir dergi daha çıkaracağız. Her iki dergimiz de şehrin kültür hayatına yeni bir soluk getirecek" dedi.Çelik, konuşmasının ardından basın mensuplarının çeşitli sorularını cevaplandırdı.