Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehirden şehitlerimiz için “Vakt-i Vefa”

Büyükşehir Belediyesi şehitlerimiz anısına Vakt-i Vefa Gecesi düzenledi. Melihat Gülses ve Halil Necipoğlu gibi iki ünlü sanatçının katıldığı geceyi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşi İkbal Çelik ile birlikte izledi.

Büyükşehirden şehitlerimiz için “Vakt-i Vefa”
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Vakt-i Vefa Gecesi Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Geceye ünlü sanatçılar Melihat Gülses ile Halil Necipoğlu katıldı. Ünlü Sanatçıların birlikte söyledikleri türkü ve ilahiler Sarıkamış Destanını yazan atalarımız ve vatan uğruna can veren şehitlerimize adandı.
Melihat Gülses ve Halil Necipoğlu gecede yaptıkları konuşmalarda Kayseri’de bulunmaktan ve böylesine anlamlı bir geceye katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Halil Necipoğlu Kayseri ile ilgili “Mübarek Şehir” ifadelerini kullandı.

Vakt-i Vefa Gecesi’ni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik eşi İkbal Çelik ile birlikte izledi. Konser sonrası sanatçılara çiçek veren Başkan Çelik, Sarıkamış Destanı’nın 102. yılında böyle programların bir vefa borcu olduğunu belirterek bu vefanın müziğin evrensel dili ile ancak bu kadar güzel anlatılabileceğini kaydetti. Başkan Çelik, unutulmaz bir gece yaşattıkları için her iki sanatçıya da teşekkür etti.
Kurumsal Haber
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140