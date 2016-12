"Gençler! Asla vatana ihanet içerisinde olmayın!" Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 23.12.2016 Cuma günü saat 10.00'da şehitlerimizi anma programı düzenlendi. Okul öğretmenleri ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen program Erciyesevler Camii Müezzin-Kayyım'ı Fazıl Demirkol'un Bakara Suresi'nin 152-156. ayetlerini tilavet etmesiyle başlayan programda İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven yaptığı konuşmalarının ardından öğrencilerle birlikte tüm şehitlerimiz için dua etti.

Konferansta konuşan İl Müftüsü Güven, "Anadolu bizlere vatan olduğu bu güne kadar bir çok şehit verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Bilakis, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.' (Bakara, 2/154). Onlar huzur ve mutluluk içindeler. Esas biz kendi ahvalimizi düşünelim. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde 'Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü aşırı itibar ve ikram sebebiyle tekrar tekrar dünyaya dönmeyi şehit olmayı arzu eder.' buyuruyor. (Buhârî, Cihâd 21; Müslim, İmâre 109). Şehitlerimizin evlerine taziye için gittiğimizde silah arkadaşlarından zaman zaman dinliyoruz. Arkadaşları yanlarında şehit olmasına rağmen korkmak bir yana dursun, o asker de Allah bana da nasip etsin, diye dua ediyor. Bu millet vatan denildiği zaman asla ölümden korkmaz. Bunun bir örneğini 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde bir kez daha gördük. Milyonlarca insan meydanlara indi. Binlercesi üzerlerine sürülmüş tankların önünde durdu, silahlara karşı kendini siper etti. Bunların hepsi vatan için, ülkemiz içindi. Hepimizin bu vatana bir can borcu var. Bir ülkenin insanları böyle vatansever, böyle fedakar yaşarsa, o insanlara asla esaret yakışmaz.

Değerli öğrenci kardeşlerim! Etrafımız yangın yeri... Müstevli ülkeler yüz yıllık planlarının işe yaramadığını görünce yeni planlar yapıp, paylarına yeni topraklar düşürmeye çalışıyorlar. Fakat Türkiye olarak biz bu zulme karşı durmak zorundayız. Biz emperyalist bir ülke değiliz, kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz Müslüman olarak mazlumlara, masumlara, mağdurlara kucak açmak durumundayız. Şu an asimetrik bir savaş içerisindeyiz. Tüm güçler bizim üzerimize hücum etmiş vaziyette. Bazıları çıkıp bizim ne işimiz var Musul'da, El-Bâb'ta diyor. Komşularımız savaş içersindeyse sıra bizim ülkemizin işgaline kadar gelmiş demektir. Bu yüzden sınır ötesine geçip evvela kendi sınırlarımızı korumak durumundayız. Suriyeli kardeşlerimizi ülkemizde barındırmak zorundayız. İnsan olarak, Müslüman olarak, komşu olarak biz buna mecburuz. Terör olayları daha da arttı. Neden Kayseri seçildi, hiç düşündük mü gençler? Kayserimiz milli ve manevi duyguları olan, değerlerine bağlı en önemli şehirlerimizdendir. Verdikleri mesaj açık ve net ortada. En huzurlu şehrinizde bile huzurunuzu kaçırırız, diyorlar. Daha sonra gördüler ki, tüm herkes şehitlerimize sahip çıktı. Herkes o otobüs durağına taziye ziyareti için akın etti. Bizler tüm camilerimizden şehitlerimiz için Kur'an okuttuk, dualar ettik. Şehit verdiğimiz 1. Komando Tugayı'nı ziyaret ettik. Fakat bu ziyaret sıradan bir taziye ziyareti olsun istemedik. Orada çok güzel bir camimiz var. Adı da Mehmetçik Camii. Askerlerimizi topladık ve akşam namazını birlikte kıldıktan sonra onlara bir moral konuşması yaptık. Asker bizim askerimiz. Polis bizim polisimiz. İçlerinde hainler çıksa bile... Ankara'da Rus Büyükelçisini öldüren de bir polisti. Gençler! Zaman zaman hatalar edebiliriz ama vatana asla ihanet içerisinde olmayın. Hiç bir ihanet şebekesi sizleri kandırarak ağlarına düşürmesin. Sizler bizim geleceğimizin teminatımızsınız." dedi.

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven'in yaptığı konuşmanın ardından şehitlerimiz için dua etmesiyle program sona erdi.