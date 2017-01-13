Kentsel Korumanın Radikal Örneği: Kayseri Koruma pratikleri açısından Kayseri istisnai örneklerden biri olarak görülebilir. Planlamanın mantığından gelen düzenleme olgusu, doku ölçekli olmak yerine, anıtsal yapıları tutarak sivil mimariyi gözden çıkaran bir tutum izlemiştir.

13 Ocak 2017 Cuma 14:46