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Tasavvuf esintisi kulakların pasını aldı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi Korosu bir konser verdi. Şehir Tiyatrosu'nda verilen konseri Yusuf Hikmet Balak yönetti. 

Tasavvuf esintisi kulakların pasını aldı
Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında yılın son konserini Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi Korosu verdi. Koro, Şehir Tiyatrosu'nda Şef Yusuf Hikmet Balak yönetiminde sahne aldı.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, konserde tasavvuf müziğinin seçme eserlerini seslendirdi. Koro ve solo halinde seslendirilen eserler izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
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