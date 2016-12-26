Yenilebilir Sanat ekibinden Gülcüoğlu’na ziyaret Yenilebilir Sanatlar Proje Koordinatörü Namık Kemal Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Hakan Sarı, Özel eğitim uzmanı Gülay Ünal ve Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Yurdagül Yıldız Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

Başkan Şinasi Gülcüoğlu; okul öğrencilerinin bir aylık yoğun çalışmaları neticesinde Türkiye’de belki de bir ilke imza atarak tamamı kuruyemiş, baharat, bakliyat, şeker ve makarna gibi yenilebilir gıda ürünlerinin kullanıldığı materyallerden oluşan sanat sergisini açmayı başaran Proje Koordinatörü Hakan Sarı ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkan Şinasi Gülcüoğlu, yapılan sanatın gençlere yeni ufuklar kazandırma adına atılmış önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek ;” Gençlerimizin ortaya koyduğu eserleri birlikte inceledik. Ortaya konan eserlerin tamamı kuruyemiş, baharat, bakliyat, şeker ve makarna gibi tüketim malzemelerinden oluşuyor. Aslında hepimizin evlerinde bulunan malzemelerden neler yapılabileceğine dair bir farkındalık oluşturulmuş. Bunun yanı sıra çıkan eserlerin tamamı bizim kültür ve geleneğimizi yansıtıyor. Gençlerin hem sanatsal hem de manevi anlamda gelişimlerini artıracak bir proje ortaya konmuş. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bünyan Belediyesi olarak gençlerimizin bu sanat dalına daha fazla katılması ve bu sanat dalının geliştirilmesi adına üstümüze düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz” dedi.

Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Yurdagül Yıldız sarı ve mavi haşhaştan yaptığı tehzip eserini Başkan Şinasi Gülcüoğlu’na hediye etti.

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